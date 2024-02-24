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    Маттеус: Если результаты не улучшатся, Тухель покинет «Баварию» раньше конца сезона

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    Легенда мюнхенской «Баварии», один из величайших футболистов в истории немецкого футбола, Лотар Маттеус высказал свое мнение о работе Томаса Тухеля.

    Лотар Маттеус
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    Лотар Маттеус

    «Это было решение, которое необходимо было принять. Если выступления и результаты в следующих играх не будут положительными, то Томас Тухель может не оказаться на скамейке запасных в матче с римским "Лацио". В таком случае он не тот, кто может мотивировать команду.

    Говорят, что (Тухель доработает) до конца сезона, но результаты должны быть правильными, иначе, я думаю, он уйдёт раньше. Вот почему я думаю, что Томас Тухель всё ещё находится под давлением», — цитирует Маттеуса Sky Sport Germany.

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    • Напомним, Томас Тухель объявил, что он уходит из «Баварии» по окончании сезона. В настоящий момент мюнхенцы идут на второй строчке в Бундеслиге и уступили в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лацио» (0:1).

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