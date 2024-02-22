В 20:45 22.02.2024 Тулуза и Бенфика сыграют матч в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Тулуза — Бенфика

Последний матч между собой: Бенфика — Тулуза 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тулуза» — «Бенфика» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Бенфика»).

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