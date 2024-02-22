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    «Бенфика» вновь будут сильнее «Тулузы»?

    «Тулуза» — «Бенфика». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Лига Европы, 22 февраля 2024 года

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    «Бенфика»
    В ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы французская «Тулуза» на своем поле сыграет против португальской «Бенфики». Матч состоится 22 февраля, начало — в 20:45 по мск. «Бенфика» выиграла дома всего в один мяч, что ее ждет во Франции? «Тулуза» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 22 Февраля 2024 года
    Тулуза
  • Франция. Лига 1
    •  Тулуза 20:45 Бенфика Бенфика
  • Лиссабон
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    «Тулуза»

    Путь в плей-офф: На групповом этапе Лиги Европы «Тулуза» финишировала на втором месте в своем квартете, набрав в шести играх 11 баллов.

    Французский коллектив пропустил вперед себя только «Ливерпуль», а опередить смог бельгийский «Юнион» и австрийский ЛАСК.

    Последние матчи: На прошедших выходных «фиолетовые» неожиданно на выезде переиграли со счетом 2:1 «Монако» в чемпионате Франции, где они идут в нижней части таблицы и ведут борьбу за сохранение прописки. Перед этой встречей они проиграли в гостях предстоящему противнику 1:2 в первой игре.

    Не сыграют: Не сыграет защитник Кристиан Мависса Элеби, который получил красную карточку в Лиссабоне.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Тулуза» нестабильно проводит этот сезон. В своих же последних шести поединках в различных турнирах она проиграла четыре раза и дважды смогла победить. Причем обе виктории в этот период были гостевыми.

    «Бенфика»

    Путь в плей-офф: Португальский коллектив начал свою компанию в Лиге чемпионов, где на групповой стадии он стал третьим в своем квартете, набрав лишь четыре очка в шести встречах.

    «Бенфика» в итоговой таблице оказалась ниже «Реал Сосьедада» и «Интера», но смогла опередить австрийский «РБ Зальцбург», да и то лишь по лучшей разнице мячей.

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    • Последние матчи: В преддверии этого поединка «орлы» на своем поле разгромили «Визелу» 6:1 в рамках чемпионата Португалии, в котором они ведут борьбу за золото. Перед этим была дома победа над «Тулузой» 2:1 в ЛЕ.

    Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными. Все лидеры команды в строю.

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    Состояние команды: В основное время «Бенфика» уступала последний раз аж в начале ноября прошлого года. А за 15 последних встреч во всех турнирах лиссабонцы 13 из них выиграли и еще дважды расписывали мировые.

    Статистика для ставок

    • «Тулуза» проиграла шесть из десяти своих последних матчей с учетом всех турниров

    • У «Бенфики» 13 викторий за минувшие 15 встреч во всех соревнованиях

    • «Бенфика» выиграла оба очных противостояния у «Тулузы»

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Бенфики» — 1.92, победа «Тулузы» — 4.29, ничья — 3.84.

    Коэффициенты матча Тулуза — Бенфика

    1X2Новым игрокам
  • 4.303.801.85Бонус$9500
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    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 2.07 соответственно.

    Прогноз: Как и в первом поединке этих команд также ждем верхового исхода, так как «Тулузе» обязательно нужно отыгрывать негативный гандикап и идти большими силами вперед, а «Бенфика» должна поймать хозяев на контратаках.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 1.85.

    Прогноз: И также еще рекомендуем ставить на викторию португальского клуба, который пребывает куда в более лучшей форме, чем его французский визави.

    Ставка: победа «Бенфики» 1.92.

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    «Тулуза» — «Бенфика»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 22.02.2024. Прогнозы на футбол. «Бенфика» вновь будут сильнее «Тулузы»?
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