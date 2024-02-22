В ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы французская «Тулуза» на своем поле сыграет против португальской «Бенфики». Матч состоится 22 февраля, начало — в 20:45 по мск. «Бенфика» выиграла дома всего в один мяч, что ее ждет во Франции? «Тулуза» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тулуза»

Путь в плей-офф: На групповом этапе Лиги Европы «Тулуза» финишировала на втором месте в своем квартете, набрав в шести играх 11 баллов.

Французский коллектив пропустил вперед себя только «Ливерпуль», а опередить смог бельгийский «Юнион» и австрийский ЛАСК.

Последние матчи: На прошедших выходных «фиолетовые» неожиданно на выезде переиграли со счетом 2:1 «Монако» в чемпионате Франции, где они идут в нижней части таблицы и ведут борьбу за сохранение прописки. Перед этой встречей они проиграли в гостях предстоящему противнику 1:2 в первой игре.

Не сыграют: Не сыграет защитник Кристиан Мависса Элеби, который получил красную карточку в Лиссабоне.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Тулуза» нестабильно проводит этот сезон. В своих же последних шести поединках в различных турнирах она проиграла четыре раза и дважды смогла победить. Причем обе виктории в этот период были гостевыми.

«Бенфика»

Путь в плей-офф: Португальский коллектив начал свою компанию в Лиге чемпионов, где на групповой стадии он стал третьим в своем квартете, набрав лишь четыре очка в шести встречах.

«Бенфика» в итоговой таблице оказалась ниже «Реал Сосьедада» и «Интера», но смогла опередить австрийский «РБ Зальцбург», да и то лишь по лучшей разнице мячей.

Последние матчи: В преддверии этого поединка «орлы» на своем поле разгромили «Визелу» 6:1 в рамках чемпионата Португалии, в котором они ведут борьбу за золото. Перед этим была дома победа над «Тулузой» 2:1 в ЛЕ.

Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными. Все лидеры команды в строю.

Состояние команды: В основное время «Бенфика» уступала последний раз аж в начале ноября прошлого года. А за 15 последних встреч во всех турнирах лиссабонцы 13 из них выиграли и еще дважды расписывали мировые.

Статистика для ставок

«Тулуза» проиграла шесть из десяти своих последних матчей с учетом всех турниров

У «Бенфики» 13 викторий за минувшие 15 встреч во всех соревнованиях

«Бенфика» выиграла оба очных противостояния у «Тулузы»

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Бенфики» — 1.92, победа «Тулузы» — 4.29, ничья — 3.84.

Коэффициенты матча Тулуза — Бенфика 1X2Новым игрокам 4.303.801.85Бонус$9500

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 2.07 соответственно.

Прогноз: Как и в первом поединке этих команд также ждем верхового исхода, так как «Тулузе» обязательно нужно отыгрывать негативный гандикап и идти большими силами вперед, а «Бенфика» должна поймать хозяев на контратаках.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 1.85.

Прогноз: И также еще рекомендуем ставить на викторию португальского клуба, который пребывает куда в более лучшей форме, чем его французский визави.

Ставка: победа «Бенфики» 1.92.