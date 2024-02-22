Левандовский: «Барселона» играла слишком оборонительно

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский прокомментировал ничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (1:1).

«Я думаю, что в первом тайме мы играли очень хорошо, нам следовало забить ещё несколько голов, чтобы упрочить преимущество. Но потом мы играли слишком оборонительно — особенно после забитого мяча. "Наполи" же стал играть немного ярче впереди.

У нас есть вторая игра в "Барселоне", и я надеюсь, что мы победим, потому что это очень важно для нас», — приводит слова Левандовского Marca.

Напомним, на 60-й минуте Левандовский пробил низом точно в ближний угол, открыв счёт в матче. На 75-й минуте Виктор Осимхен помог неаполитанцам отыграться.

Ответная игра между командами пройдёт 12 марта.