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    Семак: Марио Фернандес из тех, кому нужна хорошая предсезонная подготовка

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о защитнике Марио Фернандесе.

    Марио Фернандес
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    Марио Фернандес

    Фернандес перешел в «Зенит» в июле 2023 года. С тех пор он провел за санкт-петербургскую команду 15 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    «Безусловно, он помог (в первой половине сезона — прим.). Насколько? Сказать сложно. Помешали травмы и состояние, в котором Марио приехал: оно было далеким от оптимального. Ведь до прихода в "Зенит" он долгое время не играл. В такой ситуации любому футболисту, особенно возрастному, достаточно сложно сразу начать проводить много матчей.

    В этом плане рады зимней паузе, потому что Марио — тот игрок, которому, чтобы набрать хорошую форму, нужно пройти хорошую предсезонную подготовку.

    Марио — прекрасный человек, суперпрофессионал своего дела. Он является примером для всех наших игроков без исключений.

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    • Что касается футбольных качеств, он прекрасно работает с мячом, хорош в единоборствах. Думаю, Марио и дальше будет показывать хорошую игру и приносить пользу команде.

    Главное, чтобы травмы обходили его стороной. Сейчас он с каждым матчем смотрится лучше, его состояние достаточно хорошее на сегодняшний день», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В первом официальном матче после зимней паузы «Зенит» встретится на своем поле со «Спартаком» в рамках 19-го тура РПЛ. Игра состоится 2 марта в Санкт-Петербурге.

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