Семак: Марио Фернандес из тех, кому нужна хорошая предсезонная подготовка

Главный тренер «Зенита»поделился мнением о защитнике

Фернандес перешел в «Зенит» в июле 2023 года. С тех пор он провел за санкт-петербургскую команду 15 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

«Безусловно, он помог (в первой половине сезона — прим.). Насколько? Сказать сложно. Помешали травмы и состояние, в котором Марио приехал: оно было далеким от оптимального. Ведь до прихода в "Зенит" он долгое время не играл. В такой ситуации любому футболисту, особенно возрастному, достаточно сложно сразу начать проводить много матчей.

В этом плане рады зимней паузе, потому что Марио — тот игрок, которому, чтобы набрать хорошую форму, нужно пройти хорошую предсезонную подготовку.

Марио — прекрасный человек, суперпрофессионал своего дела. Он является примером для всех наших игроков без исключений.

Что касается футбольных качеств, он прекрасно работает с мячом, хорош в единоборствах. Думаю, Марио и дальше будет показывать хорошую игру и приносить пользу команде.

Главное, чтобы травмы обходили его стороной. Сейчас он с каждым матчем смотрится лучше, его состояние достаточно хорошее на сегодняшний день», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В первом официальном матче после зимней паузы «Зенит» встретится на своем поле со «Спартаком» в рамках 19-го тура РПЛ. Игра состоится 2 марта в Санкт-Петербурге.