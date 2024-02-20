Семак: В «Зените» сейчас восемь бразильцев, не вижу в этом никаких проблем

Главный тренер «Зенита»признался, что его не смущает большое количество бразильских игроков в составе санкт-петербургского клуба.

«Я вообще не понимаю предмет разговора. Для всех существуют одни и те же условия по количеству легионеров. И не только у "Зенита" в РПЛ заявка по легионерам заполнена.

Какая разница, кто из какой страны приезжает? Каждый клуб решает свои задачи, комплектуя состав.

Что касается наших бразильцев, то здесь нет никакой тенденции. Еще раз скажу, что за одного Юри Алберто мы получили троих игроков — так сложились обстоятельства.

Есть экономические составляющие, которые также важны для клуба. Думаю, что приобретение трех игроков за 50% прав — очень выгодная сделка в любом случае. Сейчас в команде восемь бразильцев, не вижу в этом никаких проблем.

Будет возможность усилить состав и взять футболиста с любым другим паспортом, который будет готов играть и составлять конкуренцию, то возьмем», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В первом официальном матче после зимней паузы «Зенит» встретится на своем поле со «Спартаком» в рамках 19-го тура РПЛ. Игра состоится 2 марта в Санкт-Петербурге.