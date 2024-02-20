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    Семак: В «Зените» сейчас восемь бразильцев, не вижу в этом никаких проблем

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что его не смущает большое количество бразильских игроков в составе санкт-петербургского клуба.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Я вообще не понимаю предмет разговора. Для всех существуют одни и те же условия по количеству легионеров. И не только у "Зенита" в РПЛ заявка по легионерам заполнена.

    Какая разница, кто из какой страны приезжает? Каждый клуб решает свои задачи, комплектуя состав.

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    • Что касается наших бразильцев, то здесь нет никакой тенденции. Еще раз скажу, что за одного Юри Алберто мы получили троих игроков — так сложились обстоятельства.

    Есть экономические составляющие, которые также важны для клуба. Думаю, что приобретение трех игроков за 50% прав — очень выгодная сделка в любом случае. Сейчас в команде восемь бразильцев, не вижу в этом никаких проблем.

    Будет возможность усилить состав и взять футболиста с любым другим паспортом, который будет готов играть и составлять конкуренцию, то возьмем», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В первом официальном матче после зимней паузы «Зенит» встретится на своем поле со «Спартаком» в рамках 19-го тура РПЛ. Игра состоится 2 марта в Санкт-Петербурге.

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