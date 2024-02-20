В 22:45 20.02.2024 Плимут Аргайл и Вест Бромвич сыграют матч в английском Чемпионшипе.

Плимут Аргайл — Вест Бромвич

Последний матч между собой: Вест Бромвич — Плимут Аргайл 0:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Плимут Аргайл» — «Вест Бромвич» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.78 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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