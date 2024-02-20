«Плимут» — «Вест Бромвич». Матч пройдет в рамках перенесенного 29-го тура английского Чемпионшипа 20 февраля, начало — 22:45 (мск) «Плимут» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Плимут»

Турнирное положение: после 32-х матчей «Плимут» идет на 16-м месте, а отрыв от зоны вылета составляет всего 5 очков. Для такого плотного турнира, как Чемпионшип, это можно сказать ничего.

Последние матчи: в предыдущей игре подопечные Иана Фостера ничего не смогли противопоставить одному из лидеров «Лидсу», уступив ему со счетом 0:2.

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Ранее была домашняя ничья с «Ковентри» (2:2) и поражение в гостях от «Сандерленда» (1:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных в составе «Плимута» нет.

Состояние команды: «Плимут» играет с большими перепадами, не имеет сильного состава, а главный тренер Иан Фостер пока только адаптируется к новой команде (он был назначен в январе 2024 года).

«Вест Бромвич»

Турнирное положение: команда идет на пятом месте с 52 очками и ведет отчаянную борьбу за возвращение в АПЛ. От двух первых мест и прямого выхода «Вест Бромвич» отделяет громадное отставание, но за зону плей-офф ему зацепиться вполне по силам.

Последние матчи: в предыдущей игре дружина Карлоса Корберана потерпела поражение от своего прямого конкурента «Саутгемптона» со счетом 0:2. Неудача была абсолютно закономерной, соперник играл гораздо лучше.

До этого была победа на своем поле над «Кардиффом» (2:0) и ничья против «Ипсвича» (2:2).

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: до сих пор недоступны из-за травм центральный защитник Кайл Бартли и нападающие Мэтт Филипс, Даррил Дайк, Джош Майа (два последних сломались в начале сезона).

Состояние команды: при Карлосе Корберане «Вест Бромвич» обычно играет вторым номером в довольно осторожный футбол, хотя при этом все равно довольно много забивает, но в основном, когда соперники дадут разбежаться.

Статистика для ставок

В первом круге они скатали скучные 0:0

«Плимут» является самой результативной командой Чемпионшипа и одной из самых пропускающих

«Вест Бромвич» забивает в среднем 1,5 мяча за игру

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Плимута» дают 3,80, а успех «Вест Бромвича» оценивается в 1,95. На ничью же букмекеры дают 3,70.

ТМ 2,5 идет за 2,04, а ТБ 2,5 за 1,78.

Прогноз: «Плимут», несмотря на откровенно слабый состав играет в очень открытый футбол, много забивает и почти столько же пропускает. «Вест Бромвич» отлично использует открытое пространство и получит немало шансов забить, поэтому от матча ждем обилия голов.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1,78.

Прогноз: также можно попробовать рискнуть и взять победу «Плимута» в матче, пора ему уже взять три очка.

Ставка: победа «Плимута» за 3,80.