«Марсель» определился с новым главным тренером

станет новым главным тренером, сообщает журналист Фабрицио Романо.

На этом посту 70-летний специалист заменит Дженнаро Гаттузо. Руководство «Марселя» решило уволить итальянца после поражения от «Бреста» (0:1) в 22-м туре чемпионата Франции.

Контракт Гассе с «Марселем» будет рассчитан до конца текущем сезона.

Предыдущим местом работы Гассе была сборная Кот-д`Ивуара, откуда он был уволен по ходу недавнего Кубка Африки. Во Франции он известен по работе в «Монпелье», «Сент-Этьене» и «Бордо».

В первом матче под руководством Гассе «Марсель» встретится с донецким «Шахтером» в рамках ответной игры 1/16 финала Лиги Европы.

Гаттузо возглавил «Марсель» в конце сентября 2023 года после увольнения испанца Марселино.