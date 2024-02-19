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    «Марсель» определился с новым главным тренером

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    Жан-Луи Гассе станет новым главным тренером «Марселя», сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Жан-Луи Гассе
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    Жан-Луи Гассе

    На этом посту 70-летний специалист заменит Дженнаро Гаттузо. Руководство «Марселя» решило уволить итальянца после поражения от «Бреста» (0:1) в 22-м туре чемпионата Франции.

    Контракт Гассе с «Марселем» будет рассчитан до конца текущем сезона.

    Предыдущим местом работы Гассе была сборная Кот-д`Ивуара, откуда он был уволен по ходу недавнего Кубка Африки. Во Франции он известен по работе в «Монпелье», «Сент-Этьене» и «Бордо».

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    • В первом матче под руководством Гассе «Марсель» встретится с донецким «Шахтером» в рамках ответной игры 1/16 финала Лиги Европы.

    Гаттузо возглавил «Марсель» в конце сентября 2023 года после увольнения испанца Марселино.

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