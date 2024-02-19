Абаскаль о Промесе: Чем сложнее ситуация, тем лучше такие парни играют

Главный тренеррассказал о настрое нападающего «красно-белых»

«Квинси очень страстный игрок. Он из тех, кто мотивирован на борьбу. Чем сложнее ситуация, тем лучше такие парни играют. Им нужны серьёзные вызовы, чтобы показать себя.

Я помню, как он забивал регулярно и приближался к отметке в 100 забитых мячей. Он сказал мне, что не хочет думать об этом, но я сказал ему сохранять спокойствие, чтобы справиться с этим, и он справился», — приводит слова Абаскаля Relеvo.

Напомним, что Промес приговорен к 7-и с половиной годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и поножовщину с двоюродным братом в Нидерландах. Форвард объявлен в международный розыск.

В нынешнем сезоне Промес провел 17 матчей за «Спартак» в РПЛ, забил 6 голов и сделал 6 голевых передач.