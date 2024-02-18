Монца — Милан
Последний матч между собой: Милан — Монца 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.
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- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Монца» — «Милан» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.93.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Милан»).
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