«Брентфорд» — «Ливерпуль»: счет матча 1:4, обзор голов

одолел(4:1) в матче 25-го тура английской Премьер-лиги.

Первый гол «мерсисайцы» забили на 35-й минуте встречи. Нападающий команды Дарвин Нуньес отправил мяч в ворота «парашютом» через голкипера соперника.

На 55-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер освободился от опеки в штрафной соперника, получил мяч и забил гол ударом в нижний угол ворот.

На 68-й минуте нападающий гостей Мохамед Салах сделал счет разгромным. Благодаря индивидуальным действиям египтянин забил гол ударом в нижний угол ворот — 3:0.

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«Брентфорду» удалось забить гол на 75-й минуте. Нападающий команды Айван Тоуни получил мяч после отскока в штрафной и сильно ударил по воротам.

Уже на 86-й минуте нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо установил окончательный результат — 4:1. Форвард удачно открылся в штрафной и забил гол в левый угол ворот.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брентфорд — Ливерпуль 1:4 Голы: 0:1 Дарвин Нуньес (35'), 0:2 Алексис Мак Аллистер (55'), 0:3 Мохамед Салах (68'), 1:3 Айван Тони (75'), 1:4 Коди Матес Гакпо (86') Брентфорд: Марк Флеккен, Нэйтан Коллинз, Кристоффер Аер, Бен Ми, Мадс Роэрслев (Кин Льюис-Поттер, 63'), Серхио Регилон (Саман Годдос, 85'), Матиас Йенсен (Миккель Дамсгор, 74'), Кристиан Нергор (Фрэнк Аниика, 63'), Витали Янельт, Айван Тони, Ниль Мопе (Йоан Висса, 63') Ливерпуль: Кивин Келлехер, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Конор Брэдли (Джо Гомес, 83'), Луис Диас, Диогу Жота (Мохамед Салах, 44'), Кёртис Джонс (Райан Гравенберх, 34'), Ватару Эндо, Алексис Мак Аллистер (Харви Эллиотт, 83'), Дарвин Нуньес (Коди Матес Гакпо, 46') Предупреждения: Серхио Регилон (45'), Ватару Эндо (67'), Фрэнк Аниика (72')

После этого матча «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 57-ю очками в активе. «Брентфорд» — на 14-й позиции (25 баллов).