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    Де Дзерби: Для меня большая честь слышать, что мной интересуются топ-клубы

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    Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби дал свой комментарий по поводу будущего в английской команде на фоне об интересе со стороны «Барселоны» и «Ливерпуля».

    Роберто Де Дзерби
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    Роберто Де Дзерби

    «Для меня большая честь слышать, что мной интересуются топ-клубы. Горжусь этим, но я сосредоточен на ежедневной работе.

    Что касается моего будущего, я общаюсь с владельцами клуба, потому что хочу быть наиболее конкурентоспособным, хочу понимать план, и тогда не будет проблем с работой в том или ином большом клубе.

    Я бы хотел побороться за победу в Премьер-лиге, Серии А, Бундеслиге, Лиге 1, Лиге чемпионов в ходе карьеры, но сейчас не то время, когда ты должен уйти, или когда нужно соревноваться, или когда ты должен подождать еще какое-то время.

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    • Я люблю свою страну, люблю Италию, люблю итальянский футбол. Конечно, одна из моих целей — вернуться к работе в своей стране, но я не знаю, когда наступит это время.

    Я счастлив в Премьер-лиге, и я должен сказать спасибо "Брайтону", лиге, всем тренерам и людям. Живя в Великобритании, проблема не в том, где ты работаешь, а в том, как ты работаешь», — приводит слова Де Дзерби Sky Sports.

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