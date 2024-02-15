В 20:45 15.02.2024 Шахтёр Д и Марсель сыграют матч в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Шахтёр Д — Марсель

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шахтёр Д» — «Марсель» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.79 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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