«Шахтер» Донецк
Турнирное положение: Донецкая команда оказалась в этом турнире после Лиги чемпионов, где она на групповом этапе стала третьей в своем квартете, пропустив вперед «Барселону» и «Порту», и опередив «Антверпен».
«Шахтер» в шести поединках в самом престижном еврокубке выиграл три матча и столько же встреч проиграл, забил десять мячей при 12 пропущенных.
Коэффициенты матча Шахтёр Д — Марсель
Последние матчи: Свой последний официальный матч «горняки» провели еще в декабре прошлого года, проиграв тогда в гостях португальскому «Порту» 3:5. После этого они проводили только товарняки и накануне сыграли вничью 1:1 с польской «Лехией».
Не сыграют: Не помогут украинскому коллективу в этой встрече Дмитрий Чигринский и Лассина Траоре.
Состояние команды: «Шахтер» давно не проводил официальные игры, поэтому о его состоянии судить трудно. Но судя по спаррингам «оранжево-черные» пребываю не в лучших кондициях, ведь победили они в трех из восьми товарняков и у весьма скромных клубов.
«Марсель»
Турнирное положение: «Марсель» сразу же стартовал в этом турнире и занял второе место на групповом этапе. Он оказался в таблице ниже «Брайтона», но опередил «Аякс» и афинский «АЕК».
В шести поединках соревнования «провансальцы» добыли три виктории, дважды сыграли вничью и потерпели одно фиаско, забили 14 голов при десяти пропущенных.
Последние матчи: В преддверии этой игры «южане» в матче чемпионата Франции на своем поле не смогли переиграть скромный «Мец», сыграв вничью 1:1. И этим результатом они продлили свою безвыигрышную серию до пяти поединков.
Не сыграют: В лазарете команды находится Педро Руис, Валентин Ронжье и Билал Надир. А Исмаила Сарр будет отбывать дисквалификацию.
Состояние команды:«Марсель» к этой игре подходит не в лучшем состоянии. У команды только одна победа в последних семи матчах, да и та добыта над любителями в Кубке Франции. Однако в данный период у коллектива только одно фиаско и аж пять мировых исходов.
Статистика для ставок
- «Шахтер» забивал в каждом из шести матчей на групповом этапе Лиги чемпионов
- «Марсель» не смог забить только в одном поединке из восьми минувших во всех турнирах
- В истории противостоянии этих команд числится две очные встречи, обе которые выиграл «Шахтер»
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: На «Шахтера» букмекеры дают коэффициент 3.40. Ничья оценена в 3.60, а победа «Марселя» оценена в 2.32.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.97 и 1.93 соответственно.
Прогноз: В этом поединке прогнозируем обмен забитыми мячами, потому что «горняки» в этом евросезоне забивали в каждом поединке, а «Марсель» несмотря на все свои проблемы демонстрирует неплохую результативность.
Ставка: обе забьют за 1.79.
Прогноз: И также еще ставим здесь на мировой исход, ведь «провансальцев» в последнее время захватил ничейный синдром. Да и к тому же слабо вериться в викторию «горняков» над столь непростым соперником.
Ставка: ничья за 3.60.