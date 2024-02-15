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    «Шахтер» Донецк — «Марсель». Ставка (к. 1.79) и прогноз на футбол, Лига Европы, 15 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» Донецк — «Марсель»
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    «Шахтер» Донецк
    15 февраля в немецком городе Гамбург на стадионе «Фолькпаркштадион» донецкий «Шахтер» сыграет против французского «Марселя» в 1/16 финала Лиги Европы. Начало игры — в 20:45 по мск. «Шахтер» Донецк — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 15 Февраля 2024 года
    Шахтёр Д
  • Донецк
    •  Шахтёр Д 20:45 Марсель Марсель
  • Лига Европы. 1/16 финала
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    «Шахтер» Донецк

    Турнирное положение: Донецкая команда оказалась в этом турнире после Лиги чемпионов, где она на групповом этапе стала третьей в своем квартете, пропустив вперед «Барселону» и «Порту», и опередив «Антверпен».

    «Шахтер» в шести поединках в самом престижном еврокубке выиграл три матча и столько же встреч проиграл, забил десять мячей при 12 пропущенных.

    Коэффициенты матча Шахтёр Д — Марсель

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    Последние матчи: Свой последний официальный матч «горняки» провели еще в декабре прошлого года, проиграв тогда в гостях португальскому «Порту» 3:5. После этого они проводили только товарняки и накануне сыграли вничью 1:1 с польской «Лехией».

    Не сыграют: Не помогут украинскому коллективу в этой встрече Дмитрий Чигринский и Лассина Траоре.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Шахтер» давно не проводил официальные игры, поэтому о его состоянии судить трудно. Но судя по спаррингам «оранжево-черные» пребываю не в лучших кондициях, ведь победили они в трех из восьми товарняков и у весьма скромных клубов.

    «Марсель»

    Турнирное положение: «Марсель» сразу же стартовал в этом турнире и занял второе место на групповом этапе. Он оказался в таблице ниже «Брайтона», но опередил «Аякс» и афинский «АЕК».

    В шести поединках соревнования «провансальцы» добыли три виктории, дважды сыграли вничью и потерпели одно фиаско, забили 14 голов при десяти пропущенных.

    Последние матчи: В преддверии этой игры «южане» в матче чемпионата Франции на своем поле не смогли переиграть скромный «Мец», сыграв вничью 1:1. И этим результатом они продлили свою безвыигрышную серию до пяти поединков.

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    • Не сыграют: В лазарете команды находится Педро Руис, Валентин Ронжье и Билал Надир. А Исмаила Сарр будет отбывать дисквалификацию.

    Состояние команды:«Марсель» к этой игре подходит не в лучшем состоянии. У команды только одна победа в последних семи матчах, да и та добыта над любителями в Кубке Франции. Однако в данный период у коллектива только одно фиаско и аж пять мировых исходов.

    Статистика для ставок

    • «Шахтер» забивал в каждом из шести матчей на групповом этапе Лиги чемпионов

    • «Марсель» не смог забить только в одном поединке из восьми минувших во всех турнирах

    • В истории противостоянии этих команд числится две очные встречи, обе которые выиграл «Шахтер»

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Шахтера» букмекеры дают коэффициент 3.40. Ничья оценена в 3.60, а победа «Марселя» оценена в 2.32.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.97 и 1.93 соответственно.

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    Прогноз: В этом поединке прогнозируем обмен забитыми мячами, потому что «горняки» в этом евросезоне забивали в каждом поединке, а «Марсель» несмотря на все свои проблемы демонстрирует неплохую результативность.

    Ставка: обе забьют за 1.79.

    Прогноз: И также еще ставим здесь на мировой исход, ведь «провансальцев» в последнее время захватил ничейный синдром. Да и к тому же слабо вериться в викторию «горняков» над столь непростым соперником.

    Ставка: ничья за 3.60.

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    «Шахтер» Донецк — «Марсель»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 15.02.2024. Прогнозы на футбол. Отличиться смогут обе команды
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