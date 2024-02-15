В 23:00 15.02.2024 Милан и Ренн сыграют матч в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Милан — Ренн

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Ренн» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.97 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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