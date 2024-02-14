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    • Промес приговорен к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков
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    Мележиков: Пока решение не вступило в силу, я считал и буду считать Промеса невиновным

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    Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на приговор атакующему полузащитнику красно-белых Квинси Промесу по делу о контрабанде наркотиков.

    Евгений Мележиков
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    Евгений Мележиков

    Ранее стало известно, что Промес приговорен судом Амстердама к шести годам тюремного заключения за участие в ввозе двух партий наркотиков в порт Антверпена (Бельгия). Прокуратура запрашивала для 32-летнего футболиста девять лет заключения.

    «Мы не знаем всех материалов дела и информации, находящейся в руках правоохранительных органов Нидерландов. Но, до тех пор, пока решение не вступило в силу, я считал и буду считать Квинси невиновным!

    Сторона Квинси подает апелляцию на это решение суда Амстердама, и, насколько я понимаю, решение это вступит в силу, если его поддержит апелляционная инстанция.

    Может быть, позднее, после следующей инстанции — я могу немного ошибаться в деталях правосудия Нидерландов.

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    • Что касается контракта Квинси. Если после всех последующих инстанций обвинительное решение по нему останется в силе, то это дает право правительству Нидерландов требовать от России его экстрадиции. Если правоохранительные органы пойдут на это, в чем я, учитывая взаимоотношения обеих стран и заслуги Квинси перед "Спартаком", вклад в поддержку и развитие футбола в России, сомневаюсь, то тогда он будет лишен возможности по независящим от "Спартака" причинам исполнять контрактные обязательства и трудовую функцию.

    От этого риска "Спартак" застрахован и будет вправе расторгнуть трудовой договор. Я думаю, что это стандартная опция для всех трудовых договоров работника с работодателем и футболисты не исключение.

    При переходе Квинси из "Аякса" мы страховались от продолжения выплат в пользу клуба‑продавца в случае, если развитие ситуации с Квинси не позволит ему исполнять его контрактные обязательства, а его разрешение на работу аннулируют. В этом случае выплаты прекращаются. Сейчас точно не помню, но трансферные выплаты в пользу "Аякса" со стороны "Спартака" уже должны были быть закрыты или находятся в завершении. Для клуба это сейчас неактуально.

    Актуальной данная ситуация будет в случае принятия решения о дальнейшей пролонгации договора с Квинси, а точнее, сохранять отношения с игроком и поддерживать его, бороться за него или нет. Автоматическая пролонгация этого года не в счет. Думаю, эта опция уже сработала или сработает в ближайшие туры», — приводит слова Мележикова «Матч ТВ».

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