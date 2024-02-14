Петр Чех заявил, что мог подписать контракт с «Барселоной»

Легендарный голкиперрассказал о том, что был близок к переходу вв 2003-м году.

«Если бы Лапорта не выиграл выборы в 2003-м, я бы подписал контракт с "Барселоной". Когда Луис Бассат (экс-президент каталонского клуба) проиграл, мой агент сказал мне: "На этот раз тебе не повезло, ты не подпишешься с Барсой", — приводит слова Чеха журналист Дэйв Оккоп.

Отмечается, что трансфер Чеха в "Барселону" сорвался из-за прихода Жоана Лапорта на пост президента клуба.

Вместе с "Челси" голкипер выиграл 15 трофеев за 11 сезонов, в том числе Лигу чемпионов. Чех пополнил состав "синих" в 2004-м году.