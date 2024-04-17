Последние матчи: «Баия» неудачно начала новый чемпионат. Команда в гостях встречалась с «Интер-РС».

«Баия» не смогла добиться положительного результата на чужом поле. Было зафиксировано поражение со счетом 1:2.

Не сыграют: Лазарет у команды почти пуст. Все основные игроки в строю.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: В этом сезоне «Баия» постарается выступить лучше. Фанаты рассчитывают, что команда не будет до последнего тура бороться за выживание.

«Баия» достаточно успешно выступает на своем поле. В последних 10 матчах клуб одержал 9 побед и один раз сыграл вничью.

«Баия» очень давно не проигрывала. Неудивительно, что в предстоящей встрече хозяева являются фаворитами.

«Флуминенсе»

Турнирное положение: «Флуминенсе» в прошедшем сезоне финишировал на 7-й позиции. Клуб набрал 56 очков в 38 встречах.

В минувшем чемпионате «Флуминенсе» выиграл 16 матчей из 38, 8 раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений, разница мячей — 51:47.

Последние матчи: «Флуминенсе» в новом сезоне бразильской Серии А уже завоевал одно очко. 14 апреля была встреча с «РБ Брагантино».

Боевая игра закончилась вничью 2:2. В составе «Флуминенсе» дублем отметился Винисиус Лима. Но его усилий для победы оказалось недостаточно.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Флуминенсе» постарается впервые выиграть в новом сезоне. Удастся ли это сделать в гостевом матче с «Баей»?

«Флуминенсе» на чужих полях играет не лучшим образом. Клуб не побеждает в гостях с 17 февраля. На данный момент безвыигрышная гостевая серия «Флуминенсе» составляет четыре матча.

Статистика для ставок

У «Баии» в последних пяти встречах лишь одна победа

«Флуминенсе» не выигрывал в гостях с 17 февраля

В прошлом сезоне клубы провели два матча и обменялись домашними победами

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Баии» — 2.38, выигрыш «Флуминенсе» — 3.10, ничья — 3.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.75 соответственно.

Прогноз: «Баия» здорово играет на своем поле. В предстоящей встрече хозяева завоюют три очка.

Рекомендуемая ставка: победа «Баии» за 2.38.

Прогноз: Ожидается результативный матч. Обе команды стремятся одержать первую победу в новом чемпионате. Будет забито минимум три гола.

Ставка: тотал больше 2,5 гола за 2.00.