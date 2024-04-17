«Баия»
Турнирное положение: «Баия» завершила прошлый чемпионат Бразилии на 16-м месте. Команда была близка к понижению в классе, но в итоге смогла сохранить прописку в элитном дивизионе.
В чемпионате Бразилии-2023 по итогам 38 туров у «Баии» 12 побед, 8 ничьих и 18 поражений. Клуб забил 50 голов и пропустил 53 мяча.
Последние матчи: «Баия» неудачно начала новый чемпионат. Команда в гостях встречалась с «Интер-РС».
«Баия» не смогла добиться положительного результата на чужом поле. Было зафиксировано поражение со счетом 1:2.
Не сыграют: Лазарет у команды почти пуст. Все основные игроки в строю.
Состояние команды: В этом сезоне «Баия» постарается выступить лучше. Фанаты рассчитывают, что команда не будет до последнего тура бороться за выживание.
«Баия» достаточно успешно выступает на своем поле. В последних 10 матчах клуб одержал 9 побед и один раз сыграл вничью.
«Баия» очень давно не проигрывала. Неудивительно, что в предстоящей встрече хозяева являются фаворитами.
Турнирное положение: «Флуминенсе» в прошедшем сезоне финишировал на 7-й позиции. Клуб набрал 56 очков в 38 встречах.
В минувшем чемпионате «Флуминенсе» выиграл 16 матчей из 38, 8 раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений, разница мячей — 51:47.
Последние матчи: «Флуминенсе» в новом сезоне бразильской Серии А уже завоевал одно очко. 14 апреля была встреча с «РБ Брагантино».
Боевая игра закончилась вничью 2:2. В составе «Флуминенсе» дублем отметился Винисиус Лима. Но его усилий для победы оказалось недостаточно.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Флуминенсе» постарается впервые выиграть в новом сезоне. Удастся ли это сделать в гостевом матче с «Баей»?
«Флуминенсе» на чужих полях играет не лучшим образом. Клуб не побеждает в гостях с 17 февраля. На данный момент безвыигрышная гостевая серия «Флуминенсе» составляет четыре матча.
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Баии» — 2.38, выигрыш «Флуминенсе» — 3.10, ничья — 3.30.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.75 соответственно.
Прогноз: «Баия» здорово играет на своем поле. В предстоящей встрече хозяева завоюют три очка.
Рекомендуемая ставка: победа «Баии» за 2.38.
Прогноз: Ожидается результативный матч. Обе команды стремятся одержать первую победу в новом чемпионате. Будет забито минимум три гола.
Ставка: тотал больше 2,5 гола за 2.00.
«Флуминенсе»
Статистика для ставок
Прогноз и ставки
Последние матчи: «Баия» неудачно начала новый чемпионат. Команда в гостях встречалась с «Интер-РС».
«Баия» не смогла добиться положительного результата на чужом поле. Было зафиксировано поражение со счетом 1:2.
Не сыграют: Лазарет у команды почти пуст. Все основные игроки в строю.
Состояние команды: В этом сезоне «Баия» постарается выступить лучше. Фанаты рассчитывают, что команда не будет до последнего тура бороться за выживание.
«Баия» достаточно успешно выступает на своем поле. В последних 10 матчах клуб одержал 9 побед и один раз сыграл вничью.
«Баия» очень давно не проигрывала. Неудивительно, что в предстоящей встрече хозяева являются фаворитами.
Турнирное положение: «Флуминенсе» в прошедшем сезоне финишировал на 7-й позиции. Клуб набрал 56 очков в 38 встречах.
В минувшем чемпионате «Флуминенсе» выиграл 16 матчей из 38, 8 раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений, разница мячей — 51:47.
Последние матчи: «Флуминенсе» в новом сезоне бразильской Серии А уже завоевал одно очко. 14 апреля была встреча с «РБ Брагантино».
Боевая игра закончилась вничью 2:2. В составе «Флуминенсе» дублем отметился Винисиус Лима. Но его усилий для победы оказалось недостаточно.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Флуминенсе» постарается впервые выиграть в новом сезоне. Удастся ли это сделать в гостевом матче с «Баей»?
«Флуминенсе» на чужих полях играет не лучшим образом. Клуб не побеждает в гостях с 17 февраля. На данный момент безвыигрышная гостевая серия «Флуминенсе» составляет четыре матча.
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Баии» — 2.38, выигрыш «Флуминенсе» — 3.10, ничья — 3.30.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.75 соответственно.
Прогноз: «Баия» здорово играет на своем поле. В предстоящей встрече хозяева завоюют три очка.
Рекомендуемая ставка: победа «Баии» за 2.38.
Прогноз: Ожидается результативный матч. Обе команды стремятся одержать первую победу в новом чемпионате. Будет забито минимум три гола.
Ставка: тотал больше 2,5 гола за 2.00.