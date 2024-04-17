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    Хозяева наберут первые три очка в новом чемпионате

    «Баия» — «Флуминенсе». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 17 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Баия» — «Флуминенсе»
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    Марсело
    17 апреля «Баия» примет «Флуминенсе» во 2-м туре чемпионата Бразилии. Начало поединка запланировано на 03:30 мск. «Баия» — «Флуминенсе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 17 Апреля 2024 года
    Баия
  • Бразилия. Серия А
    •  Баия 03:30 Флуминенсе Флуминенсе
  • Бразилия. Серия А
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    «Баия»

    Турнирное положение: «Баия» завершила прошлый чемпионат Бразилии на 16-м месте. Команда была близка к понижению в классе, но в итоге смогла сохранить прописку в элитном дивизионе.

    В чемпионате Бразилии-2023 по итогам 38 туров у «Баии» 12 побед, 8 ничьих и 18 поражений. Клуб забил 50 голов и пропустил 53 мяча.

    Последние матчи: «Баия» неудачно начала новый чемпионат. Команда в гостях встречалась с «Интер-РС».

    «Баия» не смогла добиться положительного результата на чужом поле. Было зафиксировано поражение со счетом 1:2.

    Не сыграют: Лазарет у команды почти пуст. Все основные игроки в строю.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: В этом сезоне «Баия» постарается выступить лучше. Фанаты рассчитывают, что команда не будет до последнего тура бороться за выживание.

    «Баия» достаточно успешно выступает на своем поле. В последних 10 матчах клуб одержал 9 побед и один раз сыграл вничью.

    «Баия» очень давно не проигрывала. Неудивительно, что в предстоящей встрече хозяева являются фаворитами.

    «Флуминенсе»

    Турнирное положение: «Флуминенсе» в прошедшем сезоне финишировал на 7-й позиции. Клуб набрал 56 очков в 38 встречах.

    В минувшем чемпионате «Флуминенсе» выиграл 16 матчей из 38, 8 раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений, разница мячей — 51:47.

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  • 08/04/2024

    • Последние матчи: «Флуминенсе» в новом сезоне бразильской Серии А уже завоевал одно очко. 14 апреля была встреча с «РБ Брагантино».

    Боевая игра закончилась вничью 2:2. В составе «Флуминенсе» дублем отметился Винисиус Лима. Но его усилий для победы оказалось недостаточно.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Флуминенсе» постарается впервые выиграть в новом сезоне. Удастся ли это сделать в гостевом матче с «Баей»?

    «Флуминенсе» на чужих полях играет не лучшим образом. Клуб не побеждает в гостях с 17 февраля. На данный момент безвыигрышная гостевая серия «Флуминенсе» составляет четыре матча.

    Статистика для ставок

    • У «Баии» в последних пяти встречах лишь одна победа

    • «Флуминенсе» не выигрывал в гостях с 17 февраля

    • В прошлом сезоне клубы провели два матча и обменялись домашними победами

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Баии» — 2.38, выигрыш «Флуминенсе» — 3.10, ничья — 3.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.75 соответственно.

    Прогноз: «Баия» здорово играет на своем поле. В предстоящей встрече хозяева завоюют три очка.

    Рекомендуемая ставка: победа «Баии» за 2.38.

    Прогноз: Ожидается результативный матч. Обе команды стремятся одержать первую победу в новом чемпионате. Будет забито минимум три гола.

    Ставка: тотал больше 2,5 гола за 2.00.

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    Ставка и прогноз на матч «Баия» — «Флуминенсе» с коэффициентом 2.38. Дата матча: 17.04.2024. Прогнозы на футбол. Хозяева наберут первые три очка в новом чемпионате
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