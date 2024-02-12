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    Ловчев: В «Спартаке» должны понимать, что Джикия не рядовой игрок

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    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о ситуации защитника красно-белых Георгия Джикии.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    Джикия ранее заявил, что перестал попадать в состав «Спартака» не только по игровым причинам.

    «Человек, который был капитаном и играл много, относился к клубу хорошо, перестал играть.

    Тут одно из двух — или он стал играть намного хуже, или дело в отношениях с тренером.

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    • Стал ли Джикия играть хуже? Я не вижу этого, он играл плюс-минус на одном уровне. Были ошибки, но у всех есть ошибки.

    Джикия может не попадать в состав, у тренера может быть свое мнение, но это должно быть подкреплено результатом.

    А клуб, на мой взгляд, должен понимать, что это не рядовой игрок. По нему другие игроки равняют возможное отношение клуба в сложной ситуации», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

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