Ловчев: В «Спартаке» должны понимать, что Джикия не рядовой игрок

Бывший футболист «Спартака»высказался о ситуации защитника красно-белых

Джикия ранее заявил, что перестал попадать в состав «Спартака» не только по игровым причинам.

«Человек, который был капитаном и играл много, относился к клубу хорошо, перестал играть.

Тут одно из двух — или он стал играть намного хуже, или дело в отношениях с тренером.

Стал ли Джикия играть хуже? Я не вижу этого, он играл плюс-минус на одном уровне. Были ошибки, но у всех есть ошибки.

Джикия может не попадать в состав, у тренера может быть свое мнение, но это должно быть подкреплено результатом.

А клуб, на мой взгляд, должен понимать, что это не рядовой игрок. По нему другие игроки равняют возможное отношение клуба в сложной ситуации», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.