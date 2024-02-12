Кержаков может возглавить клуб из Азербайджана

Бывший нападающий «Зенита» и сборной Россииможет возглавить азербайджанский сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, 41-летний специалист уже ведет переговоры с руководством «Сабаха».

Пост главного тренера «Сабаха» остается вакантным после отставки Мурада Мусаева, который покинул команду в начале февраля после крупного поражения от «Карабаха» (1:7) в Кубке Азербайджана.

Также отмечается, что к Кержакову проявил интерес один клуб из Узбекистана.

Кержаков ранее сообщил, что ведет переговоры с зарубежным клубом.

В первой половине сезона Кержаков возглавлял сербский «Спартак» (Суботица). В России он тренировал «Томь» и «Пари НН».