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    «Тоттенхэм» вырвал победу у «Брайтона»

    «Тоттенхэм» — «Брайтон»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 24-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» смог вырвать победу у «Брайтона» со счетом 2:1.

    «Тоттенхэм»
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    «Тоттенхэм»

    Открыли счет в поединке гости в первом тайме усилиями Паскаля Гросса с пенальти. Во второй половине встречи точный удар Папе Сарра позволил хозяевам сравнять счет. А вот на шестой компенсированной минуте Бреннан Джонсон принес лондонцам победу.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Брайтон энд Хоув Альбион 1:1
    Голы: 0:1 Паскаль Грос (пенальти) (17'), 1:1 Папе Сарр (61') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен, Дестини Удоджи (Пьер-Эмиль Хёйбьерг, 80'), Педро Порро, Папе Сарр (Бен Дэвис, 80'), Родриго Бентанкур (Сон Хын Мин, 62'), Деян Кулушевски (Ив Биссума, 63'), Джеймс Мэддисон, Тимо Вернер (Бреннан Джонсон, 62'), Ришарлисон Брайтон энд Хоув Альбион: Джейсон Стил, Адам Лаллана (Ансумане Фати, 57'), Первис Эступинан, Льюис Данк, Ян Паул ван Хекке, Тарик Лампти (Карлос Балеба, 90'), Каору Митома, Факундо Буонанотте (Йоэл Велтман, 83'), Билли Гилмор (Benicio Baker-Boaitey, 90'), Паскаль Грос, Дэнни Уэлбек (Эван Фергюсон, 83') Предупреждения: Джеймс Мэддисон (35'), Папе Сарр (61'), Факундо Буонанотте (65'), Первис Эступинан (79'), Льюис Данк (88')

    Календарь и таблица АПЛ

    По итогам этой игры у «Тоттенхэма» стало 47 очков и четвертое место в турнирной таблице. У «Брайтона» 35 пунктов и восьмая строчка.

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