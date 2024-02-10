В 22:45 10.02.2024 Сассуоло и Торино начнут матч в Серии А.

Сассуоло — Торино

Последний матч между собой: Торино — Сассуоло 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сассуоло» — «Торино» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Сассуоло»).

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