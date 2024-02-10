«Сассуоло» — «Торино». Матч пройдет в рамках 24-го тура итальянской Серии А, начало — 22:45 (мск) «Сассуоло» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сассуоло»

«Сассуоло» по итогам 22-ти туров занимает 15-ю строчку в таблице с отрывом в один балл от зоны вылета — 18-й позиции.

Команда уже не выступает в Кубке Италии, где проиграла на стадии 1/8 финала турнира. Ее обидчиком на выезде стала «Аталанта» (1:3).

В своем последнем матче, который пришелся на Серию А, клуб потерпел поражение. На чужом поле он крупно проиграл «Болонье» (2:4), хотя дважды вел в счете по ходу игры.

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На сегодня у коллектива серия поражений в три поединка, которые пришлись на Серию А, так что у «нероверди» откровенно провальная форма.

«Торино»

«Торино» по итогам 22-х матчей занимает 10-ю строчку с отставанием в четыре очка от зоны еврокубков — шестой позиции.

Команда также уже не выступает в Кубке Италии, где проиграла в 1/8 финала. Обидчиком «Быков» стала «Аталанта» (1:3) на выезде, забив единственный мяч в добавленное ко второму тайму время.

В своем последнем матче в рамках Серии А туринцы потеряли очки. На своем поле они разошлись миром с «Салернитаной» (0:0), где ни один из соперников не забивал.

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при двух победах и двух ничьих, так что у него неплохая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Торино», коэффициент на победу которого равен 2,20. Успех «Сассуоло» оценивается в 3,35, ничья — в 3,35.

В трех последних матчах хозяева проиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Торино» выиграет за 2,20.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,00, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.