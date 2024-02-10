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    Прервется ли серия поражений «Сассуоло»?

    «Сассуоло» — «Торино». Ставка (к. 2.20) и прогноз на чемпионат Италии на 10 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сассуоло» — «Торино»
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    «Сассуоло» проиграл три последних матча
    «Сассуоло» — «Торино». Матч пройдет в рамках 24-го тура итальянской Серии А, начало — 22:45 (мск) «Сассуоло» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сассуоло»

    «Сассуоло» по итогам 22-ти туров занимает 15-ю строчку в таблице с отрывом в один балл от зоны вылета — 18-й позиции.

    Команда уже не выступает в Кубке Италии, где проиграла на стадии 1/8 финала турнира. Ее обидчиком на выезде стала «Аталанта» (1:3).

    В своем последнем матче, который пришелся на Серию А, клуб потерпел поражение. На чужом поле он крупно проиграл «Болонье» (2:4), хотя дважды вел в счете по ходу игры.

    Все прогнозы на Серию А

    На сегодня у коллектива серия поражений в три поединка, которые пришлись на Серию А, так что у «нероверди» откровенно провальная форма.

    «Торино»

    «Торино» по итогам 22-х матчей занимает 10-ю строчку с отставанием в четыре очка от зоны еврокубков — шестой позиции.

    Команда также уже не выступает в Кубке Италии, где проиграла в 1/8 финала. Обидчиком «Быков» стала «Аталанта» (1:3) на выезде, забив единственный мяч в добавленное ко второму тайму время.

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    • В своем последнем матче в рамках Серии А туринцы потеряли очки. На своем поле они разошлись миром с «Салернитаной» (0:0), где ни один из соперников не забивал.

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при двух победах и двух ничьих, так что у него неплохая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Торино», коэффициент на победу которого равен 2,20. Успех «Сассуоло» оценивается в 3,35, ничья — в 3,35.

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    В трех последних матчах хозяева проиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Торино» выиграет за 2,20.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,00, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

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    «Сассуоло» — «Торино»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 10.02.2024. Прогнозы на футбол. Прервется ли серия поражений «Сассуоло»?
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