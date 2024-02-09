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    Тренер «Зенита»: Видно, что постепенно Слуцкий выстраивает игру «Шанхая»

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    Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра прокомментировал победу над «Шанхай Шэньхуа» (6:0) на Кубке Равноправия.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Здорово, что "Зенит" смог организовать такой турнир, где мы можем себя проверить на фоне хороших соперников. Ребята показали себя с хорошей стороны, но хочу отдать должное и сопернику. Видно, что постепенно Слуцкий выстраивает игру "Шанхая".

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    • Разгромный счет не должен никого смущать — такое может случиться с каждым, особенно в контрольном матче, большого значения результату в котором не стоит придавать.

    Главное, что мы проверили себя на фоне хорошего соперника, а у Слуцкого, уверен, игра и результаты еще будут улучшаться», — сказал Оливейра «Известиям».

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