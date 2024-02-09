Тренер «Зенита»: Видно, что постепенно Слуцкий выстраивает игру «Шанхая»

Тренер «Зенита»прокомментировал победу над(6:0) на Кубке Равноправия.

«Здорово, что "Зенит" смог организовать такой турнир, где мы можем себя проверить на фоне хороших соперников. Ребята показали себя с хорошей стороны, но хочу отдать должное и сопернику. Видно, что постепенно Слуцкий выстраивает игру "Шанхая".

Разгромный счет не должен никого смущать — такое может случиться с каждым, особенно в контрольном матче, большого значения результату в котором не стоит придавать.

Главное, что мы проверили себя на фоне хорошего соперника, а у Слуцкого, уверен, игра и результаты еще будут улучшаться», — сказал Оливейра «Известиям».