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    «Манчестер Сити» — «Эвертон». Онлайн

    Онлайн-трансляция стартового матча 24-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Эвертоном»

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    Эрлинг Холанн и Фил Фоден
    Действующий чемпиона Англии «Манчестер Сити» дома сыграет с «Эвертоном». За ходом матча 24-го тура АПЛ приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 15:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице и при матче в запасе отстает от лидирующего «Ливерпуля» на два балла. На счету «горожан» 49 очков в 22-х встречах: 15 побед, 4 ничьи и 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 54:25.

    Подопечные Хосепа Гвардиолы в предыдущем туре добились очередной победы, обыграв в гостях «Брентфорд» со счетом 3:1. Автором хет-трика в составе «горожан» стал Фил Фоден.

    Таким образом, «Манчестер Сити» продлил свою победную серию в АПЛ до 5-ти матчей. Общая же беспроигрышная серия во всех турнирах насчитывает семь встреч.

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    «Эвертон»

    Команда из Ливерпуля находится в зоне вылета, расположившись на 18-й строчке. С вычетом 10 очков за финансовые махинации на счету «Эвертона» 19 баллов в 23-х матчах: 8 побед, 5 ничьих и 10 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей «ирисок» составляет 26:30.

    Три последних матча в АПЛ «Эвертон» свел к ничьей. Сначала подопечные Шона Дайча поделили очки с «Астон Виллой» (0:0), затем не смогли обыграть «Фулхэм» (0:0), а на прошлых выходных вырвали один балл в матче с «Тоттенхэмом» (2:2).

    Безвыигрышная серия «Эвертона» в чемпионате достигла шести матчей. До того, как «ириски» три раза кряду сыграли вничью, в пассиве команды было три подряд поражения от «Тоттенхэма» (1:2), «Манчестер Сити» (1:3) и «Вулверхэмптона» (0:3) соответственно, а также вылет из Кубка Англии от «Лутона» (1:2).

    Личные встречи

    «Манчестер Сити» выиграл в 12-ти из 13-ти последних матчей, одна встреча завершилась вничью. Последний раз «Эвертон» обыгрывал «горожан» 15 января 2017 года (4:0).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Эвертон» с коэффициентом 2.45.

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