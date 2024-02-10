ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан Гризманн По стопам Месси. Пять возрастных звезд, которые могут навести шуму в МЛС «Зенит» — «Шанхай Шэньхуа»Испорченный Новый год. «Зенит» не пощадил команду Слуцкого накануне праздника Самуэль Это'оВ этой мафии мы не предаем лидеров. Как Это'о превратился из футбольной легенды в коррумпированного функционера
  • 01:01
    • «Монако» с Головиным по пенальти проиграл «Руану» в Кубке Франции
  • 22:10
    • Хуркач переиграл Шевченко и вышел в четвертьфинал турнира в Марселе
  • 21:50
    • Минское «Динамо» уверенно победило ЦСКА
  • 21:16
    • «Ак Барс» с трудом обыграл «Трактор»
  • 21:15
    • Стал известен состав групп Лиги наций — 2024/2025
    Все новости спорта

    «Манчестер Сити» добьется успеха в домашней игре

    «Манчестер Сити» — «Эвертон». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 10 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Манчестер Сити Прогнозы на Эвертон Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Эвертон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола
    В рамках 24-го тура чемпионата Англии 10 февраля пройдет матч «Манчестер Сити» — «Эвертон». Начало — 15:30 (мск). «Манчестер Сити» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Февраля 2024 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 15:30 Эвертон Эвертон
  • Ливерпуль
    •

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: подопечные Хосепа Гвардиолы находятся на 2-м месте в таблице. Клуб набрал 49 очков в 22-х матчах.

    Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет два балла. При этом у «горожан» еще есть игра в запасе.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Эвертон

    1X2Новым игрокам
  • 1.207.4014.00Бонус$9500
    •

    Последние матчи: в предыдущем туре «Манчестер Сити» играл в гостях с «Брентфордом». «Горожане» пропустили первыми, но в итоге добились волевой победы со счетом 3:1. У «Сити» хет-трик оформил Фил Фоден.

    В 2024 году «Манчестер Сити» одержал пять побед в пяти матчах. Ранее команде удалось обыграть «Хаддерсфилд», «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Бернли» и «Брентфорд». В пяти играх было забито 15 голов.

    Все прогнозы на АПЛ

    Если смотреть статистику за последние 10 встреч, то «Манчестер Сити» одержал 9 побед и один раз сыграл вничью. У «горожан» нет кадровых проблем.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных у «Манчестер Сити» нет.

    Состояние команды: «Манчестер Сити» находится в прекрасной форме. Последний раз команда не смогла победить еще в середине декабря, когда в 17-м туре АПЛ умудрилась упустить преимущество в два мяча над «Кристал Пэлас», сыграв вничью 2:2. После этого подопечные Хосепа Гвардиолы штампует одну победу за другой.

    Фанатов «Сити» не может не радовать кадровая ситуация. Наконец-то покинули лазарет Кевин де Брейне и Эрлинг Холанн.

    «Эвертон»

    Турнирное положение: «Эвертон» находится в зоне вылета. После 23-х туров клуб идет на 17-м месте, набрав 19 очков. Если бы не нарушение финансовых правил АПЛ, ситуация была бы не такой катастрофической. А так из-за 10-очкового штрафа «ириски» вынуждены вести борьбу за выживание.

    Последние матчи: в предыдущем туре «Эвертон» на своем поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом». Матч закончился вничью 2:2. Решающий гол защитник «Эвертона» Брентвейт забил уже в компенсированное время.

    Не сыграют: Онана, Дукуре, Груневельд, Гомеш и Алли.

  • Салах, Де Брёйне, Неймар и еще десять звезд, которые через год могут стать сводобными агентами
  • Уже этим летом на трансферном рынке может случиться много интересных событий
  • 07/02/2024

    • Состояние команды: В ноябре-декабре «Эвертон» выдал пять побед в 6 встречах АПЛ, однако затем результаты ухудшились.

    В последних 10 матчах во всех турнирах «Эвертон» добыл лишь одну викторию — над «Кристал Пэлас» в переигровке встречи 1/32 финала Кубка Англии.

    Статистика для ставок

    • «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» в 12 из 13 последних личных встречах.

    • В четырёх из шести последних личных встречах «Манчестер Сити» забивал «Эвертону» минимум по три мяча.

    • В трёх из четырёх последних матчах с участием «Манчестера Сити» происходил обмен голами.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящим матчем. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 7.00, а победа гостей — в 13.00.

    ТБ 3,5 доступен с коэффициентом 2.17, а ТМ 3,5 — с 1.72.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: «Манчестер Сити» в классе серьезно превосходит «Эвертон». «Горожане» идут вторыми в таблице, а мерсисайдская команда располагается лишь на 18-й позиции.

    Подопечные Хосепа Гвардиолы являются безоговорочными фаворитами. Команда находится в отличной форме и должна уверенно победить.

    Ставка: победа «Манчестера Сити» с форой (-2.5) можно с коэффициентом около 2.45.

    Прогноз: «Эвертону» нужно улучшать ситуацию. Команда будет атаковать и искать шансы у ворот соперника. Оба клуба не станут отсиживаться в обороне.

    Ставка: Обе забьют за 2.03.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.49
  • Прогноз на матч Венесуэла (до 23 лет) — Бразилия (до 23 лет)
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Флорида — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Каролина — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Орландо — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Индиана — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бруклин — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Милуоки — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Мемфис — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Айлендерс — Тампа
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  3.31
  • Прогноз на матч Финикс — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аризона — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лопес — Ортис
  • Бокс
  • Сегодня в 07:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Манчестер Сити» — «Эвертон»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 10.02.2024. Прогнозы на футбол. «Манчестер Сити» добьется успеха в домашней игре
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры