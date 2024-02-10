В рамках 24-го тура чемпионата Англии 10 февраля пройдет матч «Манчестер Сити» — «Эвертон». Начало — 15:30 (мск). «Манчестер Сити» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: подопечные Хосепа Гвардиолы находятся на 2-м месте в таблице. Клуб набрал 49 очков в 22-х матчах.

Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет два балла. При этом у «горожан» еще есть игра в запасе.

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Последние матчи: в предыдущем туре «Манчестер Сити» играл в гостях с «Брентфордом». «Горожане» пропустили первыми, но в итоге добились волевой победы со счетом 3:1. У «Сити» хет-трик оформил Фил Фоден.

В 2024 году «Манчестер Сити» одержал пять побед в пяти матчах. Ранее команде удалось обыграть «Хаддерсфилд», «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Бернли» и «Брентфорд». В пяти играх было забито 15 голов.

Все прогнозы на АПЛ

Если смотреть статистику за последние 10 встреч, то «Манчестер Сити» одержал 9 побед и один раз сыграл вничью. У «горожан» нет кадровых проблем.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных у «Манчестер Сити» нет.

Состояние команды: «Манчестер Сити» находится в прекрасной форме. Последний раз команда не смогла победить еще в середине декабря, когда в 17-м туре АПЛ умудрилась упустить преимущество в два мяча над «Кристал Пэлас», сыграв вничью 2:2. После этого подопечные Хосепа Гвардиолы штампует одну победу за другой.

Фанатов «Сити» не может не радовать кадровая ситуация. Наконец-то покинули лазарет Кевин де Брейне и Эрлинг Холанн.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Эвертон» находится в зоне вылета. После 23-х туров клуб идет на 17-м месте, набрав 19 очков. Если бы не нарушение финансовых правил АПЛ, ситуация была бы не такой катастрофической. А так из-за 10-очкового штрафа «ириски» вынуждены вести борьбу за выживание.

Последние матчи: в предыдущем туре «Эвертон» на своем поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом». Матч закончился вничью 2:2. Решающий гол защитник «Эвертона» Брентвейт забил уже в компенсированное время.

Не сыграют: Онана, Дукуре, Груневельд, Гомеш и Алли.

Состояние команды: В ноябре-декабре «Эвертон» выдал пять побед в 6 встречах АПЛ, однако затем результаты ухудшились.

В последних 10 матчах во всех турнирах «Эвертон» добыл лишь одну викторию — над «Кристал Пэлас» в переигровке встречи 1/32 финала Кубка Англии.

Статистика для ставок

«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» в 12 из 13 последних личных встречах.

В четырёх из шести последних личных встречах «Манчестер Сити» забивал «Эвертону» минимум по три мяча.

В трёх из четырёх последних матчах с участием «Манчестера Сити» происходил обмен голами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящим матчем. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 7.00, а победа гостей — в 13.00.

ТБ 3,5 доступен с коэффициентом 2.17, а ТМ 3,5 — с 1.72.

Прогноз: «Манчестер Сити» в классе серьезно превосходит «Эвертон». «Горожане» идут вторыми в таблице, а мерсисайдская команда располагается лишь на 18-й позиции.

Подопечные Хосепа Гвардиолы являются безоговорочными фаворитами. Команда находится в отличной форме и должна уверенно победить.

Ставка: победа «Манчестера Сити» с форой (-2.5) можно с коэффициентом около 2.45.

Прогноз: «Эвертону» нужно улучшать ситуацию. Команда будет атаковать и искать шансы у ворот соперника. Оба клуба не станут отсиживаться в обороне.

Ставка: Обе забьют за 2.03.