Стал известен состав групп Лиги наций — 2024/2025 Фото: globallookpress.com
Лига A
- Группа 1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия.
- Группа 2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль.
- Группа 3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина.
- Группа 4: Испания, Дания, Швейцария, Сербия.
Лига B
- Группа 1: Чехия, Украина, Албания, Грузия.
- Группа 2: Англия, Финляндия, Ирландия, Греция.
- Группа 3: Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан.
- Группа 4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция.
Лига C
- Группа 1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония.
- Группа 2: Румыния, Косово, Кипр, Литва/Гибралтар (выигравший).
- Группа 3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Беларусь.
- Группа 4: Армения, Фарерские острова, Северная Македония, Латвия.
Лига D
- Группа 1: Литва/Гибралтар, (проигравший), Сан-Марино, Лихтенштейн.
- Группа 2: Молдова, Мальта, Андорра.
Начало турнира запланировано на сентябрь 2024 года, а финал состоится в июне 2025-го