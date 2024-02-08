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    Стал известен состав групп Лиги наций — 2024/2025

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    В Париже прошла жеребьевка Лиги наций УЕФА сезона-2024/25.

    Стал известен состав групп Лиги наций — 2024/2025
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    Стал известен состав групп Лиги наций — 2024/2025

    Лига A
    • Группа 1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия.
    • Группа 2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль.
    • Группа 3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина.
    • Группа 4: Испания, Дания, Швейцария, Сербия.

    Лига B
    • Группа 1: Чехия, Украина, Албания, Грузия.
    • Группа 2: Англия, Финляндия, Ирландия, Греция.
    • Группа 3: Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан.
    • Группа 4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция.

    Лига C
    • Группа 1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония.
    • Группа 2: Румыния, Косово, Кипр, Литва/Гибралтар (выигравший).
    • Группа 3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Беларусь.
    • Группа 4: Армения, Фарерские острова, Северная Македония, Латвия.

    Лига D
    • Группа 1: Литва/Гибралтар, (проигравший), Сан-Марино, Лихтенштейн.
    • Группа 2: Молдова, Мальта, Андорра.

    Начало турнира запланировано на сентябрь 2024 года, а финал состоится в июне 2025-го

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