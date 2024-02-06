Глеб: «Барселона» не является клубом, который претендует на победу в Лиге чемпионов

Хави — главный тренер «Барселоны» Фото: globallookpress.com
«Наверное, "Барселона" больше не входит в список лучших команд мира. По крайней мере, не является клубом, который претендует на победу в Лиге чемпионов», — сказал Александр Глеб Чемпионату.
Напомним, что главный тренер «Барселоны» Хави объявил о своем уходе из клуба по окончанию нынешнего сезона. После 23-х туров Примеры «сине-гранатовые» занимают 3-е место в таблице с 50-ю очками в активе.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» может назначить Флика на пост главного тренера.