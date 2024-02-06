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    Глеб: «Барселона» не является клубом, который претендует на победу в Лиге чемпионов

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    Экс-полузащитник «Барселоны» Александр Глеб заявил, что «сине-гранатовые» больше не входят в список лучших клубов мира.

    Хави — главный тренер «Барселоны»
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    Хави — главный тренер «Барселоны»

    «Наверное, "Барселона" больше не входит в список лучших команд мира. По крайней мере, не является клубом, который претендует на победу в Лиге чемпионов», — сказал Александр Глеб Чемпионату.

    Напомним, что главный тренер «Барселоны» Хави объявил о своем уходе из клуба по окончанию нынешнего сезона. После 23-х туров Примеры «сине-гранатовые» занимают 3-е место в таблице с 50-ю очками в активе.

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