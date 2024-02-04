В 17:30 04.02.2024 Вольфсбург и Хоффенхайм начнут матч в немецкой Бундеслиге.

Вольфсбург — Хоффенхайм

Последний матч между собой: Хоффенхайм — Вольфсбург 3:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вольфсбург» — «Хоффенхайм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.73 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Хоффенхайм»).

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