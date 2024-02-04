«Вольфсбург» — «Хоффенхайм». Матч пройдет в рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги, начало — 17:30 (мск) «Вольфсбург» — «Хоффенхайм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» по итогам 19-ти матчей занимает 11-ю строчку с отставанием в девять очков от зоны еврокубков — шестой позиции.

Команда уже не выступает в Кубке Германии, где проиграла на стадии 1/8 финала. Обидчиком клуба стала гладбахская «Боруссия» (0:1), выигравшая в дополнительное время.

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В своем последнем матче, который пришелся на Бундеслигу, «Волки» потеряли очки. На своем поле они разошлись миром с «Кельном» (1:1), забив по голу.

Все прогнозы на Бундеслигу

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех ничьих кряду со счетом 1:1 в последних из них.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» по итогам 19-ти туров занимает восьмую строчку с отставанием в шесть очков от зоны еврокубков — шестой позиции.

Команда также уже не выступает в Кубке Германии, где потерпела поражение еще во втором раунде от дортмундской «Боруссии» (0:1) на выезде.

В своем последнем матче, который пришелся на Бундеслигу, клуб потерял очки. На своем поле клуб поделил очки с «Хайденхаймом» (1:1).

В шести последних поединках, включая Бундеслигу и одну товарищескую встречу, коллектив потерпел три поражения и двух ничьих, так что у гостей явно плохая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Вольфсбург», коэффициент на победу которого равен 2,10. Успех «Хоффенхайма» оценивается в 3,20, ничья — в 3,80.

В пяти последних матчах хозяева выиграли лишь раз.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Хоффенхайм» не проиграет за 1,73.

Еще один вариант ставки — ничья за 3,80, ведь в трех последних матчах хозяев был реализован именно такой сценарий.