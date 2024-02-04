ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик Дайер Дайер в «Баварии», Эчеверри в «Ман Сити». Топ-10 главных трансферов января Алджамейн Стерлинг5 причин, почему Алджамейн Стерлинг провалится в полулегком весе UFC Сборная АвстралииАвстралия — Южная Корея 1:2. Онлайн
  • 01:00
    • Голы Мбаппе и Асенсио принесли «ПСЖ» победу в матче со «Страсбургом»
  • 00:57
    • Сборная ДР Конго победила Гвинею и вышла в полуфинал Кубка Африки
  • 00:24
    • «Хайденхайм» и дортмундская «Боруссия» поделили очки
  • 22:28
    • Нигерия обыграла Анголу и вышла в полуфинал Кубка Африки
    Все новости спорта

    Еще одна ничья 1:1 для «Вольфсбурга»?

    «Вольфсбург» — «Хоффенхайм». Ставка (к. 1.73) и прогноз на чемпионат Германии на 4 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Вольфсбург Прогнозы на Хоффенхайм 1899 Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Хоффенхайм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Вольфсбург» — фаворит матча
    «Вольфсбург» — «Хоффенхайм». Матч пройдет в рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги, начало — 17:30 (мск) «Вольфсбург» — «Хоффенхайм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 04 Февраля 2024 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 17:30 Хоффенхайм Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •

    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» по итогам 19-ти матчей занимает 11-ю строчку с отставанием в девять очков от зоны еврокубков — шестой позиции.

    Команда уже не выступает в Кубке Германии, где проиграла на стадии 1/8 финала. Обидчиком клуба стала гладбахская «Боруссия» (0:1), выигравшая в дополнительное время.

    Коэффициенты матча Вольфсбург — Хоффенхайм

    1X2Новым игрокам
  • 2.133.853.25Бонус$9500
    •

    В своем последнем матче, который пришелся на Бундеслигу, «Волки» потеряли очки. На своем поле они разошлись миром с «Кельном» (1:1), забив по голу.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех ничьих кряду со счетом 1:1 в последних из них.

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» по итогам 19-ти туров занимает восьмую строчку с отставанием в шесть очков от зоны еврокубков — шестой позиции.

    Команда также уже не выступает в Кубке Германии, где потерпела поражение еще во втором раунде от дортмундской «Боруссии» (0:1) на выезде.

  • Дайер в «Баварии», Эчеверри в «Ман Сити». Топ-10 главных трансферов января
  • Оцениваем все крупнейшие сделки зимнего трансферного окна
  • Вчера

    • В своем последнем матче, который пришелся на Бундеслигу, клуб потерял очки. На своем поле клуб поделил очки с «Хайденхаймом» (1:1).

    В шести последних поединках, включая Бундеслигу и одну товарищескую встречу, коллектив потерпел три поражения и двух ничьих, так что у гостей явно плохая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Вольфсбург», коэффициент на победу которого равен 2,10. Успех «Хоффенхайма» оценивается в 3,20, ничья — в 3,80.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В пяти последних матчах хозяева выиграли лишь раз.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Хоффенхайм» не проиграет за 1,73.

    Еще один вариант ставки — ничья за 3,80, ведь в трех последних матчах хозяев был реализован именно такой сценарий.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Индиана — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Атланта — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.56
  • Прогноз на матч Хьюстон — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Оклахома — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Миннесота — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Мемфис — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  6.54
  • Прогноз на матч Денвер — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Динамо — Ботев
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Иран — Япония
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Трактор — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Фортуна
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Эвертон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Валенсия — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вольфсбург» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты матча 04.02.2024. Прогнозы на футбол. Еще одна ничья 1:1 для «Вольфсбурга»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры