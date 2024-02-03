В 20:30 03.02.2024 Кёльн и Айнтрахт Ф начнут матч в чемпионате Германии по футболу.

Кёльн — Айнтрахт Ф

Последний матч между собой: Айнтрахт Ф — Кёльн 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кёльн» — «Айнтрахт Ф» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.25 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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