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    Победа франкфуртцев или страховочный вариант?

    «Кельн» — «Айнтрахт» Фр. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Бундеслига, 3 февраля 2024 года

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    Марио Гетце
    «Кельн» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» Фр в рамках 20-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 3 февраля, начало — в 20:30 мск. «Кельн» — «Айнтрахт» Фр: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 03 Февраля 2024 года
    Кёльн
  • Кёльн
    •  Кёльн 20:30 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
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    «Кельн»

    Эта команда текущий сезон проводит явно ниже своих амбиций. «Кельн» пребывает на скромной 16 позиции, сражаясь за выживание.

    Главной проблемой команды является откровенно слабая атака. В 19 матчах чемпионата она смогла отличиться всего лишь 12 раз.

    Коэффициенты матча Кёльн — Айнтрахт Ф

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  • 3.303.452.25Бонус$9500
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    Предыдущий матч «Кельн» может записать себе в актив. Команда не дала себя обыграть «Вольфсбургу» (1:1).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    До того «козлы» уступили дортмундской «Боруссии» (0:4). Да и вообще, оборона команды слишком часто ошибается: 34 пропущенных мяча.

    Хозяева явно намерены выкарабкаться из нынешней турнирной ситуации. Вот только выигрывают «козлы» крайне редко…

    «Айнтрахт» Фр

    Эта команда нынешний сезон проводит на привычном уровне. «Айнтрахт» Фр находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Франкфуртцы сражаются за выход в еврокубки, в чем пока преуспевают. Вот только стабильности в игре команды нет.

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  • 31/01/2024

    • В своем последнем поединке «Айнтрахт» Фр добыл сложную викторию. Команда минимально переиграла скромный «Майнц».

    Вообще, зимний цикл команде дается вполне продуктивно. Примером тому является декабрьская победа над «Баварией» (5:1).

    И уж точно «Айнтрахт» Фр постарается взять три очка. Кого же еще обыгрывать, как ни одного из аутсайдеров Бундеслиги?!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Айнтрахта» Фр предлагают — 2.25.

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    На викторию «Кельна» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.40.

    Гости явно сильнее одного из аутсайдеров, и не должны иметь проблем с добычей трех очков.

    Наш прогноз — Победа «Айнтрахта» Фр. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.40.

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    «Кельн» — «Айнтрахт» Фр: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 03.02.2024. Прогнозы на футбол. Победа франкфуртцев или страховочный вариант?
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