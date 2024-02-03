«Кельн» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» Фр в рамках 20-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 3 февраля, начало — в 20:30 мск. «Кельн» — «Айнтрахт» Фр: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Кельн»

Эта команда текущий сезон проводит явно ниже своих амбиций. «Кельн» пребывает на скромной 16 позиции, сражаясь за выживание.

Главной проблемой команды является откровенно слабая атака. В 19 матчах чемпионата она смогла отличиться всего лишь 12 раз.

Коэффициенты матча Кёльн — Айнтрахт Ф 1X2Новым игрокам 3.303.452.25Бонус$9500

Предыдущий матч «Кельн» может записать себе в актив. Команда не дала себя обыграть «Вольфсбургу» (1:1).

Все прогнозы на Бундеслигу

До того «козлы» уступили дортмундской «Боруссии» (0:4). Да и вообще, оборона команды слишком часто ошибается: 34 пропущенных мяча.

Хозяева явно намерены выкарабкаться из нынешней турнирной ситуации. Вот только выигрывают «козлы» крайне редко…

«Айнтрахт» Фр

Эта команда нынешний сезон проводит на привычном уровне. «Айнтрахт» Фр находится на 6 месте турнирной таблицы.

Франкфуртцы сражаются за выход в еврокубки, в чем пока преуспевают. Вот только стабильности в игре команды нет.

В своем последнем поединке «Айнтрахт» Фр добыл сложную викторию. Команда минимально переиграла скромный «Майнц».

Вообще, зимний цикл команде дается вполне продуктивно. Примером тому является декабрьская победа над «Баварией» (5:1).

И уж точно «Айнтрахт» Фр постарается взять три очка. Кого же еще обыгрывать, как ни одного из аутсайдеров Бундеслиги?!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Айнтрахта» Фр предлагают — 2.25.

На викторию «Кельна» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.40.

Гости явно сильнее одного из аутсайдеров, и не должны иметь проблем с добычей трех очков .

Наш прогноз — Победа «Айнтрахта» Фр. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.40.