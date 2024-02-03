В 17:30 03.02.2024 Фрайбург и Штутгарт начнут матч в немецкой Бундеслиге.

Фрайбург — Штутгарт

Последний матч между собой: Штутгарт — Фрайбург 5:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фрайбург» — «Штутгарт» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.70 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Фрайбург»).

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