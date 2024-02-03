«Фрайбург» — «Штутгарт». Матч пройдет в рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги, начало — 17:30 (мск) «Фрайбург» — «Штутгарт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Фрайбург»

«Фрайбург» по итогам 19-ти матчей занимает седьмую строчку с отставанием в один балл от зоны еврокубков — шестой позиции.

Команда уже не выступает в Кубке Германии, где неожиданно проиграла еще во втором раунде от представителя второго дивизиона «Падерборна» (1:3) на своем поле.

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В своем последнем матче, который пришелся на Бундеслигу, клуб потерпел поражение. На выезде он уступил середняку «Вердеру» (1:3).

Все прогнозы на Бундеслигу

Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в три поединка во всех турнирах при двух победах и одной ничьей, так что у хозяев не самая плохая форма.

«Штутгарт»

«Штутгарт» по итогам 19-ти туров занимает третью строчку в зоне Лиги чемпионов с отрывом в четыре очка от пятой позиции, которая уже не выводит в главный еврокубок.

Команда также уже не выступает в Кубке Германии, где потерпела поражение на своем поле в 1/8 финала от «Боруссии» Дортмунда (0:2) на своем поле.

В своем последнем матче, который пришелся на Бундеслигу, клуб выиграл. На своем поле в эффектном стиле разбил «РБ Лейпциг» (5:2).

В шести последних поединках коллектив одержал лишь две победы во всех турнирах при трех поражениях и одной ничьей, так что у гостей явно не лучшая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Штутгарт», коэффициент на победу которого равен 2,20. Успех «Фрайбурга» оценивается в 3,15, ничья — в 3,80.

В четырех из пяти последних матчей хозяев было забито больше 3,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,70.

Еще один вариант ставки — «Штутгарт» выиграет за 2,20, ведь гости все же превосходят классом соперника.