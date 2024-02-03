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    Удержится ли «Штутгарт» в топ-3?

    «Фрайбург» — «Штутгарт». Ставка (к. 2.70) и прогноз на чемпионат Германии на 3 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Штутгарт»
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    «Штутгарт» — фаворит матча
    «Фрайбург» — «Штутгарт». Матч пройдет в рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги, начало — 17:30 (мск) «Фрайбург» — «Штутгарт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 03 Февраля 2024 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 17:30 Штутгарт Штутгарт
  • Штутгарт
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    «Фрайбург»

    «Фрайбург» по итогам 19-ти матчей занимает седьмую строчку с отставанием в один балл от зоны еврокубков — шестой позиции.

    Команда уже не выступает в Кубке Германии, где неожиданно проиграла еще во втором раунде от представителя второго дивизиона «Падерборна» (1:3) на своем поле.

    Коэффициенты матча Фрайбург — Штутгарт

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  • 3.153.802.20Бонус$9500
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    В своем последнем матче, который пришелся на Бундеслигу, клуб потерпел поражение. На выезде он уступил середняку «Вердеру» (1:3).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в три поединка во всех турнирах при двух победах и одной ничьей, так что у хозяев не самая плохая форма.

    «Штутгарт»

    «Штутгарт» по итогам 19-ти туров занимает третью строчку в зоне Лиги чемпионов с отрывом в четыре очка от пятой позиции, которая уже не выводит в главный еврокубок.

    Команда также уже не выступает в Кубке Германии, где потерпела поражение на своем поле в 1/8 финала от «Боруссии» Дортмунда (0:2) на своем поле.

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  • 24/01/2024

    • В своем последнем матче, который пришелся на Бундеслигу, клуб выиграл. На своем поле в эффектном стиле разбил «РБ Лейпциг» (5:2).

    В шести последних поединках коллектив одержал лишь две победы во всех турнирах при трех поражениях и одной ничьей, так что у гостей явно не лучшая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Штутгарт», коэффициент на победу которого равен 2,20. Успех «Фрайбурга» оценивается в 3,15, ничья — в 3,80.

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    В четырех из пяти последних матчей хозяев было забито больше 3,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,70.

    Еще один вариант ставки — «Штутгарт» выиграет за 2,20, ведь гости все же превосходят классом соперника.

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    «Фрайбург» — «Штутгарт»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 03.02.2024. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Штутгарт» в топ-3?
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