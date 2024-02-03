«Бавария» — «Боруссия» Менхенгладбах: счет матча 3:1 (1:1), обзор голов

Гарри Кейн Фото: globallookpress.com
На 35-й минуте счет открыл защитник гостей Нико Эльведи.
На исходе первого тайма молодой полузащитник «Баварии» Александр Павлович сравнял счет.
Хозяев вывел вперед точный удар Гарри Кейна на 70-й минуте.
Точку в матче на 86-й минуте поставил Матийс Де Лигт, замкнувший передачу Лероя Зане.
Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария — Боруссия М 2:1
Голы: 0:1 Нико Эльведи (35'), 1:1 Александар Павлович (45'), 2:1 Гарри Кейн (70'), 3:1 Маттейс де Лигт (86') Бавария: Мануэль Нойер, Нуссайр Мазрауи (Саша Боэ, 62'), Маттейс де Лигт, Эрик Дайер, Альфонсо Дэвис (Рафаэл Геррейру, 85'), Александар Павлович, Леон Горецка, Лерой Зане, Джамал Мусиала, Томас Мюллер (Матис Тель, 71'), Гарри Кейн Боруссия М: Мориц Николас, Лука Нец (Штефан Ляйнер, 62'), Нико Эльведи, Марвин Фридрих, Джозеф Скалли, Флориан Нойхаус (Куадио Коне, 62'), Юлиан Вайгль, Рокко Райтц (Shio Fukuda, 85'), Жордан Сьебатшё, Франк Онора (Грант-Леон Ранос, 89'), Nathan N`Goumou Minpole (Робин Хак, 62') Предупреждение: Флориан Нойхаус (30')
«Бавария» следующий матч проведет на выезде против «Байера».
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«Бавария» сыграет дома с «Дармштадтом».