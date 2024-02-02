В 23:00 02.02.2024 Бристоль Сити и Лидс начнут матч в английском Чемпионшипе.

Бристоль Сити — Лидс

Последний матч между собой: Лидс — Бристоль Сити 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бристоль Сити» — «Лидс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Лидс»).

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