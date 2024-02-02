«Бристоль Сити» — «Лидс». Матч пройдет в рамках 30-го тура английского Чемпионшипа 2 февраля, начало — 23:00 (мск) «Бристоль Сити» — «Лидс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бристоль Сити»

После 29-ти матчей команда Лиама Мэннинга идет в середине турнирной таблице английского Чемпионшипа с 38 очками. Этот молодой специалист возглавил клуб в начале ноября и пока работает с переменным успехом.

Если сразу после его назначения «Бристоль Сити» получил победный импульс и начал стабильно набирать очки, то в последнее время результаты значительно ухудшились.

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В последнем туре «Бристоль Сити» упустил победу в матче с «Ковентри» на последних минутах, выигрывая со счетом 2:1 после мячей Роба Дики и Нахки Уэллса.

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Всего же безвыигрышная серия «Бристоль Сити» насчитывает уже пять матчей. Последний раз команда взяла три очка в 24-м туре, обыграв на выезде «Уотфорд» со счетом 4:1.

«Лидс»

После 29-ти туров дружина немецкого специалиста Даниэля Фарке идет на четвертом месте с 57 очками, ее отделяет от второго места, дающего возможность напрямую выйти в АПЛ, всего два очка.

В предыдущем матче был обыгран на своем поле прямой конкурент «Норвич» со счетом 1:0. Именно в этой команде Фарке сделал себе имя в футбольном мире, дважды выводя «канареек» в АПЛ.

Единственный гол в этой встрече забил Патрик Бэмфорд, который на пике карьеры входил в состав сборной Англии, но из-за частых травм его карьера замедлилась. Для 30-летнего форварда это всего третий гол в сезоне.

«Лидс» находится в великолепной форме, команда привыкла к требованиям Фарке, и идет серией из четырех побед кряду. При этом она за эти четыре матча пропустила всего один мяч. Такая прочная оборона не очень характерна для команд немецкого специалиста.

Прогноз и ставка

В этой встрече букмекеры на «Бристоль Сити» дают 5,0, на ничью — 4,0, на «Лидс» — 1,67.

Сейчас команды находятся в разном состоянии и гости должны уверенно подтвердить свой класс. Они сильнее по составу, у них гораздо лучше поставлена командная игра.

В этой встрече неплохим вариантом для прогноза и ставки будет индивидуальный тотал «Лидса» больше 1,5 (команда забьет два и более мячей) за 1,75.

Любители рискнуть могут рассмотреть ставку на победу гостей с форой -1,5 за 2,75.