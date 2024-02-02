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    «Лидс» обязан подтвердить свой уровень

    «Бристоль Сити» — «Лидс». Ставка (к. 1,75) и прогноз на английский Чемпионшип 2 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бристоль Сити» — «Лидс»
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    «Бристоль Сити» — «Лидс». Матч пройдет в рамках 30-го тура английского Чемпионшипа 2 февраля, начало — 23:00 (мск) «Бристоль Сити» — «Лидс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 02 Февраля 2024 года
    Бристоль Сити
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    «Бристоль Сити»

    После 29-ти матчей команда Лиама Мэннинга идет в середине турнирной таблице английского Чемпионшипа с 38 очками. Этот молодой специалист возглавил клуб в начале ноября и пока работает с переменным успехом.

    Если сразу после его назначения «Бристоль Сити» получил победный импульс и начал стабильно набирать очки, то в последнее время результаты значительно ухудшились.

    Коэффициенты матча Бристоль Сити — Лидс

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    В последнем туре «Бристоль Сити» упустил победу в матче с «Ковентри» на последних минутах, выигрывая со счетом 2:1 после мячей Роба Дики и Нахки Уэллса.

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    Всего же безвыигрышная серия «Бристоль Сити» насчитывает уже пять матчей. Последний раз команда взяла три очка в 24-м туре, обыграв на выезде «Уотфорд» со счетом 4:1.

    «Лидс»

    После 29-ти туров дружина немецкого специалиста Даниэля Фарке идет на четвертом месте с 57 очками, ее отделяет от второго места, дающего возможность напрямую выйти в АПЛ, всего два очка.

    В предыдущем матче был обыгран на своем поле прямой конкурент «Норвич» со счетом 1:0. Именно в этой команде Фарке сделал себе имя в футбольном мире, дважды выводя «канареек» в АПЛ.

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    • Единственный гол в этой встрече забил Патрик Бэмфорд, который на пике карьеры входил в состав сборной Англии, но из-за частых травм его карьера замедлилась. Для 30-летнего форварда это всего третий гол в сезоне.

    «Лидс» находится в великолепной форме, команда привыкла к требованиям Фарке, и идет серией из четырех побед кряду. При этом она за эти четыре матча пропустила всего один мяч. Такая прочная оборона не очень характерна для команд немецкого специалиста.

    Прогноз и ставка

    В этой встрече букмекеры на «Бристоль Сити» дают 5,0, на ничью — 4,0, на «Лидс» — 1,67.

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    Сейчас команды находятся в разном состоянии и гости должны уверенно подтвердить свой класс. Они сильнее по составу, у них гораздо лучше поставлена командная игра.

    В этой встрече неплохим вариантом для прогноза и ставки будет индивидуальный тотал «Лидса» больше 1,5 (команда забьет два и более мячей) за 1,75.

    Любители рискнуть могут рассмотреть ставку на победу гостей с форой -1,5 за 2,75.

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    «Бристоль Сити» — «Лидс»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 02.02.2024. Прогнозы на футбол. «Лидс» обязан подтвердить свой уровень
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