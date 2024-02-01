«Манчестер Сити» — «Бернли»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 22-го тура АПЛдома уверенно переигралсо счетом 3:1.

За хозяев дубль на счету Хулиана Альвареса, еще один гол в активе Родри. Мяч престижа за гостей забил Амин Аль-Дахил.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Бёрнли 3:1 Голы: 1:0 Хулиан Альварес (16'), 2:0 Хулиан Альварес (22'), 3:0 Родриго Эрнандес (46'), 3:1 Амин Аль-Дахиль (90 + 3') Манчестер Сити: Эдерсон, Рико Льюис, Джон Стоунс, Натан Аке, Йошко Гвардиол, Родриго Эрнандес (Матео Ковачич, 87'), Кевин Де Брёйне (Эрлинг Холанд, 71'), Филип Фоден (Джек Грилиш, 77'), Жереми Доку, Хулиан Альварес (Серхио Гомес, 87'), Матеус Нунес Бёрнли: Джеймс Траффорд, Амин Аль-Дахиль, Витиньо Силва, Джош Браунхилл, Сандер Берге, Зеки Мохамед Амдуни (Коннор Робертс, 59'), Лайл Фостер (Датро Давид Фофана, 59'), Вильсон Одобер (Анасс Зарури, 76'), Йоханн Гудмундссон (Аарон Рэмси, 59'), Hjalmar Ekdal (Хан-Ноа Массенго, 86'), Dara O'Shea Предупреждения: Hjalmar Ekdal (21'), Эдерсон Мораес (75'), Коннор Робертс (75'), Жереми Доку (81')

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Сити» с 46 очками поднялся на второе место в АПЛ. «Бернли» с 12 баллами остается предпоследним в турнирной таблице.