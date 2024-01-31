Тоттенхэм — Брентфорд
Последний матч между собой: Брентфорд — Тоттенхэм 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.
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Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Брентфорд» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.84.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:1 (победит «Тоттенхэм»).
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