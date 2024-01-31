Арустамян рассказал, почему Миранчук не перешел из «Аталанты» в «Торино»

Известный журналист Нобель Арустамян рассказал, почемутак и не удалось прошлым летом подписать полузащитника «Аталанты»

Миранчук выступал за «Торино» на правах аренды в сезоне-2022/2023.

«В "Торино" он был лидером в прошлом году, реальным лидером. Он не перешел в "Торино" только потому, что он пропустил межсезонье из-за травмы. Поэтому его "Торино" не смог взять, потому что они не договорились по сумме с "Аталантой".

Поэтому, на мой взгляд, Миранчук абсолютно адекватно справляется в Италии, его любят журналисты, его любят болельщики, он на своем месте», — сказал Арустамян в интервью известному комментатору Геннадию Орлову.

В текущем чемпионате Италии Миранчук провел 12 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.