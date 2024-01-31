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    Арустамян рассказал, почему Миранчук не перешел из «Аталанты» в «Торино»

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    Известный журналист Нобель Арустамян рассказал, почему «Торино» так и не удалось прошлым летом подписать полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    Миранчук выступал за «Торино» на правах аренды в сезоне-2022/2023.

    «В "Торино" он был лидером в прошлом году, реальным лидером. Он не перешел в "Торино" только потому, что он пропустил межсезонье из-за травмы. Поэтому его "Торино" не смог взять, потому что они не договорились по сумме с "Аталантой".

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    • Поэтому, на мой взгляд, Миранчук абсолютно адекватно справляется в Италии, его любят журналисты, его любят болельщики, он на своем месте», — сказал Арустамян в интервью известному комментатору Геннадию Орлову.

    В текущем чемпионате Италии Миранчук провел 12 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Интервью с Нобелем Арустамяном
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