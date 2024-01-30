Сегодня на стадионе «Аль-Вакра» станет известен пятый четвертьфиналист Кубка Азии. За ходом встречи 1/8 финала Узбекистан — Таиланд приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 14:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Стартовые составы команд

Узбекистан: Юсупов, Сайфиев, Ашурматов, Холматов, Хусанов, Эшмурадов, Файзуллаев, Хамробеков, Тургунбоев, Машарипов, Урунов

Таиланд: Каомхай, Микельсон, Дола, Хемвибун, Бунматхан, Юйен, Помпхан, Канитсрибампен, Пумчантык, Джайдед, Чаренраттанапиром

Узбекистан

Сборная Узбекистана заняла второе место в своей отборочной группе и вместе с Австралией напрямую пробилась в плей-офф. За три матча на турнире «белые волки» крупно обыграли Индию (3:0) и сыграли вничью с Сирией (0:0) и австралийцами (1:1).

Для сборной Узбекистана это шестое участие в плей-офф за всю историю Кубка Азии. Наилучшим достижением национальной команды был выход в полуфинал 2011 года, где «белые волки» в итоге заняли четвертое место.

На прошлом розыгрыше Кубка Азии в 2019 году сборная Узбекистана добралась до 1/8 финала, но не смогла преодолеть барьер в лице сборной Австралии, уступив сопернику в серии послематчевых пенальти.

Таиланд

Сборная Таиланда вышла в плей-офф со второго места в группе, в которой так же были Саудовская Аравия, Оман и Киргизия. «Боевые слоны» пропустили вперед только аравийцев, набрав 5 очков в 3-х матчах.

Подопечные Масатада Исии одержали победу в стартовом матче против Киргизии (2:0), а две следующие игры свели к нулевой ничье — с Оманом и Саудовской Аравией.

Четыре года назад сборная Таиланда также принимала участие в 1/8 финала Кубка Азии. Соперником тайцев стала сборная Китая, одержавшая победу со счетом 2:1. Наилучшим достижением сборной Таиланда на Кубке Азии стало 3-е место в 1972 году.

Личные встречи

В четырех очных матчах на счету каждой сборной по две победы. Узбекистан выиграл две последние игры — в 2017 и 2022 годах.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Узбекистан — Таиланд с коэффициентом 2.40.