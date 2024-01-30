Узбекистан сыграет с Таиландом в рамках 1/8 финала плей-офф Кубка Азии. Матч пройдет 28 января, начало — в 14:30 мск. Узбекистан — Таиланд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Узбекистан

По итогам группового раунда Узбекистан занял второе место в своем квартете, где уступил первое Австралии, а опередил Сирию и Индию.

Сборная в группе сыграла вничью с Сирией (0:0) и Австралией (1:1), а также взяла верх над Индией (3:0), которой забила три безответных мячей.

Коэффициенты матча Узбекистан — Таиланд 1X2Новым игрокам 1.623.956.10Бонус$9500

В отборе на ЧМ-2026 команда выступает также успешно. В двух стартовых турах группового раунда она набрала четыре очка, благодаря чему в своем квартете занимает вторую позицию.

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На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в 10 поединков во всех турнирах, включая контрольные матчи, при шести победах и четырех ничьих, так что у него отличная форма.

Таиланд

В групповом раунде Кубка Азии Таиланд занял второе место в своем квартете, где уступил первое Саудовской Аравии, а опередил Оман и Киргизстан.

Сборная в группе сыграла вничью с Саудовской Аравией (0:0) и Оманом (0:0), а также взяла верх над Киргизстаном (2:0), которому забила два безответных мяча.

В отборе на ЧМ-2026 команда выступает со схожими результатами. В двух стартовых турах группового раунда она набрала три очка, благодаря чему занимает второе место.

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три поединка во всех турнирах, которые пришлись на Кубок Азии, при одной победе и двух ничьих, так что у него неплохая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Узбекистан, коэффициент на победу которого равен 1,58. Успех Таиланда оценивается в 6,10, ничья — в 3,90.

В шести из девяти последних матчей номинальные хозяева выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — Узбекистан выиграет 1-й тайм и матч за 2,40.

Еще один вариант ставки — Узбекистан выиграет при тотал меньше 2,5 голов за 3,35, ведь в трех из пяти последних матчей номинальные хозяева выиграли, тогда как в трех из четырех их последних поединков было забито меньше 2,5 голов.