Узбекистан
По итогам группового раунда Узбекистан занял второе место в своем квартете, где уступил первое Австралии, а опередил Сирию и Индию.
Сборная в группе сыграла вничью с Сирией (0:0) и Австралией (1:1), а также взяла верх над Индией (3:0), которой забила три безответных мячей.
Коэффициенты матча Узбекистан — Таиланд
В отборе на ЧМ-2026 команда выступает также успешно. В двух стартовых турах группового раунда она набрала четыре очка, благодаря чему в своем квартете занимает вторую позицию.
На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в 10 поединков во всех турнирах, включая контрольные матчи, при шести победах и четырех ничьих, так что у него отличная форма.
Таиланд
В групповом раунде Кубка Азии Таиланд занял второе место в своем квартете, где уступил первое Саудовской Аравии, а опередил Оман и Киргизстан.
Сборная в группе сыграла вничью с Саудовской Аравией (0:0) и Оманом (0:0), а также взяла верх над Киргизстаном (2:0), которому забила два безответных мяча.
В отборе на ЧМ-2026 команда выступает со схожими результатами. В двух стартовых турах группового раунда она набрала три очка, благодаря чему занимает второе место.
На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три поединка во всех турнирах, которые пришлись на Кубок Азии, при одной победе и двух ничьих, так что у него неплохая форма.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом Узбекистан, коэффициент на победу которого равен 1,58. Успех Таиланда оценивается в 6,10, ничья — в 3,90.
В шести из девяти последних матчей номинальные хозяева выиграли.
Поэтому наши прогноз и ставка — Узбекистан выиграет 1-й тайм и матч за 2,40.
Еще один вариант ставки — Узбекистан выиграет при тотал меньше 2,5 голов за 3,35, ведь в трех из пяти последних матчей номинальные хозяева выиграли, тогда как в трех из четырех их последних поединков было забито меньше 2,5 голов.