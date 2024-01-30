ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Янник Синнер и Даниил МедведевТриумф Синнера, невезение Медведева, драма Джоковича и тотальное доминирование Соболенко Карим БенземаНа флажке. 10 игроков, которым нужно сменить клуб до конца января Пьер-Оливье ЖозефКандидаты на обмен в НХЛ: 10 игроков, теряющих доверие в нынешних командах
  • 00:59
    • «Атлетико» уверенно победил «Валенсию»
  • 00:45
    • Гол Лаутаро Мартинеса принес победу «Интеру» над «Фиорентиной»
  • 00:39
    • «ПСЖ» упустил победу в матче с «Брестом»
  • 22:07
    • Таджикистан по пенальти обыграл ОАЭ и впервые в своей истории будет играть в четвертьфинале Кубка Азии
  • 21:54
    • «Лацио» и «Наполи» не смогли поразить ворота друг друга
  • 21:28
    • «Манчестер Юнайтед» с трудом победил команду четвертого дивизиона в Кубке Англии
  • 21:27
    • Хет-трик Фюллькруга принес победу «Боруссии» над «Бохумом»
    Все новости спорта

    Пройдет ли Узбекистан Таиланд?

    Узбекистан — Таиланд. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Кубок Азии, 28 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Азии-2023 Прогнозы на Сборная Узбекистана
    Прогноз и ставки на Узбекистан — Таиланд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Узбекистан — фаворит матча
    Узбекистан сыграет с Таиландом в рамках 1/8 финала плей-офф Кубка Азии. Матч пройдет 28 января, начало — в 14:30 мск. Узбекистан — Таиланд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Кубок Азии-2023. 1/8 финала 30 Января 2024 года
    Узбекистан
  • Ташкент
    •  Узбекистан 14:30 Таиланд Таиланд
  • Кубок Азии-2023. Группа F
    •

    Узбекистан

    По итогам группового раунда Узбекистан занял второе место в своем квартете, где уступил первое Австралии, а опередил Сирию и Индию.

    Сборная в группе сыграла вничью с Сирией (0:0) и Австралией (1:1), а также взяла верх над Индией (3:0), которой забила три безответных мячей.

    Коэффициенты матча Узбекистан — Таиланд

    1X2Новым игрокам
  • 1.623.956.10Бонус$9500
    •

    В отборе на ЧМ-2026 команда выступает также успешно. В двух стартовых турах группового раунда она набрала четыре очка, благодаря чему в своем квартете занимает вторую позицию.

    Все прогнозы на футбол

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в 10 поединков во всех турнирах, включая контрольные матчи, при шести победах и четырех ничьих, так что у него отличная форма.

    Таиланд

    В групповом раунде Кубка Азии Таиланд занял второе место в своем квартете, где уступил первое Саудовской Аравии, а опередил Оман и Киргизстан.

    Сборная в группе сыграла вничью с Саудовской Аравией (0:0) и Оманом (0:0), а также взяла верх над Киргизстаном (2:0), которому забила два безответных мяча.

  • Кубок Азии. Битва тяжеловесов в 1/8 финала, дебют Таджикистана и последний шанс Ирана
  • Изучаем все пары 1/8 финала Кубка Азии-2023
  • 27/01/2024

    • В отборе на ЧМ-2026 команда выступает со схожими результатами. В двух стартовых турах группового раунда она набрала три очка, благодаря чему занимает второе место.

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три поединка во всех турнирах, которые пришлись на Кубок Азии, при одной победе и двух ничьих, так что у него неплохая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Узбекистан, коэффициент на победу которого равен 1,58. Успех Таиланда оценивается в 6,10, ничья — в 3,90.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В шести из девяти последних матчей номинальные хозяева выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Узбекистан выиграет 1-й тайм и матч за 2,40.

    Еще один вариант ставки — Узбекистан выиграет при тотал меньше 2,5 голов за 3,35, ведь в трех из пяти последних матчей номинальные хозяева выиграли, тогда как в трех из четырех их последних поединков было забито меньше 2,5 голов.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.81
  • Прогноз на матч Орландо — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Атланта — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Портленд — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Сиэтл — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ирак — Иордания
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Антальяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Истанбулспор — Самсунспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Катар — Палестина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Касымпаша
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Галатасарай — Газиантеп
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кабо-Верде — Мавритания
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Узбекистан — Таиланд: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 30.01.2024. Прогнозы на футбол. Пройдет ли Узбекистан Таиланд?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры