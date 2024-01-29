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    «Реал» подписал еще одного украинского вратаря

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    Мадридский «Реал» выкупил у «Райо Махадаонда» вратаря Илью Волошина, сообщает Relevo.

    Илья Волошин
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    Илья Волошин

    Украинский голкипер, которому 17 лет, будет выступать за молодежную команду мадридского клуба.

    В текущем сезоне Волошин провел за «Райо Махадаонда» 11 матчей, в восьми из которых не пропустил ни одного мяча.

    Отмечается, что рост Ильи уже достиг двух метров, при этом многие эксперты сравнивают его с известным испанским вратарем Давидом Де Хеа.

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