«Реал» подписал еще одного украинского вратаря

Мадридскийвыкупил у «Райо Махадаонда» вратаря, сообщает Relevo.

Украинский голкипер, которому 17 лет, будет выступать за молодежную команду мадридского клуба.

В текущем сезоне Волошин провел за «Райо Махадаонда» 11 матчей, в восьми из которых не пропустил ни одного мяча.

Отмечается, что рост Ильи уже достиг двух метров, при этом многие эксперты сравнивают его с известным испанским вратарем Давидом Де Хеа.

Напомним, основным вратарем первой команды «Реала» в этом сезоне стал украинец Андрей Лунин. Бельгиец Тибо Куртуа выбыл до мая из-за серьезной травмы колена.