В 23:00 29.01.2024 Сенегал и Кот-д Ивуар начнут матч в 1/8 финала кубка Африки-2023 по футболу.

Сенегал — Кот-д Ивуар

Вас ждет прямая трансляция без задержек и рекламных перерывов. Качественное изображение и звук – как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры Сенегал — Кот-д Ивуар доступны сотни других матчей.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сенегал» — «Кот-д Ивуар» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сенегал — Кот-д Ивуар.

Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонусы 50USD Новым игрокам