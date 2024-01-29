Сенегал — Кот-д'Ивуар. Матч пройдет в рамках 1/8 финала Кубка Африки 29 января, начало — 23:00 (мск) Сенегал — Кот-д'Ивуар: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Сенегал

Сенегальская национальная команда уверенно прошла групповой этап, добыв три победы в трех матчах. Главная команда Сенегала смогла сломить сопротивление Гамбии (3:0), Камеруна (3:1) и Гвинеи (2:0). В итоге сенегальцы набрали девять пунктов и заняли первое место в группе.

Команда из Сенегала является действующим победителем турнира и будет делать все, что сохранить титул у себя. Квалификацию коллектив смог пройти без особых проблем. Сенегал смог набрать четырнадцать очков в своей группе из восемнадцати возможных.

Коэффициенты матча Сенегал — Кот-д Ивуар 1X2Новым игрокам 2.452.953.35Бонус$9500

«Львы теранги» смогли обойти в своем квартете сборные Мозамбика, Бенина и Руанды, пробившись на Кубок африканских наций с первого места. Теперь сборная Сенегала является одним из главных фаворитов на победу и в этом турнире.

Все прогнозы на футбол

В конце прошлого года сенегальцы начали борьбу за выход на чемпиона мира. Сборная Сенегала смога переиграть Южный Судан (4:0) и сыграла вничью с Того (0:0). Также соперниками подопечных Алиу Сиссе являются ДР Конго, Судан и Мавритания.

Кот-д'Ивуар

Хозяева турнира с большим трудом смогли пройти групповой этап. «Слоны» смогли переиграть Гвинею-Бисау (2:0), но уступили Нигерии (0:1) и Экваториальной Гвинеи (0:4). В итоге ивуарийцы набрали только три очка и смогли выйти из группы только с третьего места.

Главный тренер сборной Кот‑д'Ивуара Жан‑Луи Гассе был уволен после группового этапа. Теперь командой будет руководить Эмерс Фаэ и не понятно, что можно будет ожидать теперь от этого коллектива в раунде плей-офф.

Главная команда Кот‑д'Ивуара во время квалификации на Кубок Африки хоть и стала второй в своей группе, но не испытала особых проблем. Она вместе с Замбией оторвались от Коморских островов и Лесото и пробились на главный турнир своего континента.

В квалификации на чемпионат мира, которая началась в конце прошлого году у Кот‑д'Ивуара также все хорошо. Команда смогла разнести Сейшельские острова (9:0) и переиграть Гамбию (2:0). Также в соперниках у ивуарийцев Габон, Кения и Бурунди.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Сенегалу, на победу которого предлагают поставить за 2.50.

На викторию Кот-д'Ивуара дают 3.30, ничья оценена в 3.00.

Прогноз: рискнем предположить ничью в основное время.

Также сделаем ставку на то, что команды не пробьют тотал и не забьют три мяча не двоих.