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    Сборная ДР Конго по пенальти выбила Египет в 1/8 финала Кубка Африки

    Египет — ДР Конго: счет матча 1:1 (7:8), обзор голов

    Футбол Календарь Кубка Африки Кубок Африки-2023 Сборная Египта
    В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Демократической Республики Конго одержала победу по пенальти над командой Египта — 1:1 (8:7 по пенальти).

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 37-й минуте открыли конголезцы. Висса с левого края прострелил мяч в штрафную Египта, где снаряд уже почти с линии ворот в рамку противника переправил Мешак Элиа.

    На 45-й минуте египтяне получили право на пенальти — Батубинсика сыграл локтем против Хегази в штрафной. Одиннадцатиметровый реализовал Мостафа Мохамед.

    Счет до конца основного времени не изменился и игра перешла в экстра-таймы, где на 97-й минуте сборная Египта осталась в меньшинстве — Мохамед Хамди получил вторую желтую карточку.

    По истечении дополнительного времени команды перешли к пенальти, где точнее были игроки сборной ДР Конго. У египтян Мостафа Мохамед с «точки» попал в штангу, а Мохамед Абугабаль — в перекладину.

    Футбол. Кубок Африки-2023. 1/8 финала
    Египет — ДР Конго 1:1
    Голы: 0:1 Мешак Элиа (37'), 1:1 Мостафа Мохамед (пенальти) (45 + 1') Египет: Мохамед Хани, Мохамед Абдель Монем, Ахмед Хегази, Ахмед Абул-Фетух (Мохамед Хамди, 46'), Марван Аттия (Mahmoud Hamada, 83'), Мохамед Эль-Ненни (Моханад Лашин, 112'), Зизо (Хамди Фати, 90'), Хамди Фати (Омар Камаль, 100'), Мостафа Мохамед, Трезеге Махмуд (Омар Мармуш, 83'), Mohamed Gabaski ДР Конго: Лионель Мпаси-Нзау, Артур Масуаку, Дилан Батубинсика (Енок Инонга, 65'), Шансель Мбемба, Жедеон Калулу, Шарль Пикель (Аарон Тшибола, 79'), Самуэль Мутуссами, Йоан Висса (Силас Катомпа Мвумпа, 88'), Седрик Бакамбу (Симон Банза, 65'), Мешак Элиа (Грэйди Диангана, 105'), Тео Бонгонда Предупреждения: Дилан Батубинсика (45'), Хамди Фати (58'), Мохамед Хамди (66'), Марван Аттия (80'), Мохамед Хамди (97'), Тео Бонгонда (102'), Шансель Мбемба (115')

    Сборная ДР Конго вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций и сыграет на этой стадии с командой Гвинеи.

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