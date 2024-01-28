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    Винисиус: Камбэк — это норма для «Реала»

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    Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор подвел итоги матча 22-го тура Примеры с «Лас-Пальмасом».

    Винисиус
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    Винисиус

    «Сливочные» победили со счетом 2:1, несмотря на то, что проигрывали по ходу матча.

    «Мы всегда стремимся отрабатывать в обороне. Мы начали вяло, но изменили динамику матча и показали свою игру. В итоге всё сложилось хорошо.

    Надеюсь, я смогу продолжать забивать голы и не получать травмы, для того чтобы помогать команде выигрывать матчи и титулы. Мы с Камавингой хорошо сработались, и я смог забить прекрасный гол.

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    Это наш очередной камбэк? Мы так часто отыгрываемся, что это кажется нормальным. Мы никогда не сдаёмся и всегда помним, что будем бороться до последней минуты», — приводит слова Винисиуса официальный сайт «Реала».

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