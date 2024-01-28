В 20:30 28.01.2024 Севилья и Осасуна начнут матч в Ла Лиге.

Севилья — Осасуна

Последний матч между собой: Осасуна — Севилья 0:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Севилья»).

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