В 23:00 28.01.2024 Египет и ДР Конго начнут матч в 1/8 финала кубка Африки-2023 по футболу.

Египет — ДР Конго

Последний матч между собой: Египет — ДР Конго 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Египет» — «ДР Конго» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.46 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «ДР Конго»).

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